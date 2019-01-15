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Петербуржец взял врача скорой помощи в заложники, требуя вылечить мать 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Петербурга, угрожая расправой, не выпускал из квартиры врача "скорой", прибывшую для оказания помощи его 80-летней матери, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Четырнадцатого января около трех часов дня в квартире дома 3 по улице Куйбышева 55-летний гражданин, угрожая физической расправой, не выпускал из квартиры 44-летнюю женщину-врача неотложной скорой помощи районной поликлиники. Медработница прибыла для оказания медицинской помощи его матери, 80-летней хозяйке квартиры", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, мужчина требовал от врача вылечить его мать. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции Петроградского района на месте происшествия по сообщению потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением).
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Криминал , Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
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