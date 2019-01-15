Петербуржец взял врача скорой помощи в заложники, требуя вылечить мать

Житель Петербурга , угрожая расправой, не выпускал из квартиры врача "скорой", прибывшую для оказания помощи его 80-летней матери, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД

"Четырнадцатого января около трех часов дня в квартире дома 3 по улице Куйбышева 55-летний гражданин, угрожая физической расправой, не выпускал из квартиры 44-летнюю женщину-врача неотложной скорой помощи районной поликлиники. Медработница прибыла для оказания медицинской помощи его матери, 80-летней хозяйке квартиры", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина требовал от врача вылечить его мать. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции Петроградского района на месте происшествия по сообщению потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением).