В московской квартире нашли тело мужчины, умершего больше года назад

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого больше года пролежало в квартире в центре Москвы , сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. "Днем 14 января 2019 года в квартире жилого дома по улице 2-я Черногрязская в Москве были обнаружены останки мужчины 1940 года рождения. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка", — сказала она. По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад.