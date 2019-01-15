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В московской квартире нашли тело мужчины, умершего больше года назад 

РИА Новости + ещё 5 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого больше года пролежало в квартире в центре Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Днем 14 января 2019 года в квартире жилого дома по улице 2-я Черногрязская в Москве были обнаружены останки мужчины 1940 года рождения. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка", — сказала она.
По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад.
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Криминал , Происшествия , СКР , РИА Новости , Москва
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