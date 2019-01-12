Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский бомж попробовал сжечь других бродяг и попался 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Новосибирске правоохранительные органы задержали 35-летнего мужчину без определенного места жительства, который бросил горящую бутылку с бензином в теплотрассу, где жили бездомные. Сообщение об этом появилось на сайте Главного управления МВД по Новосибирской области.
11 января в больницу города был доставлен 34-летний бездомный мужчина с ожогами головы, туловища и верхних конечностей. Он рассказал, что неизвестный бросил горящую бутылку с бензином в тоннель теплотрассы, где он находился. Медицинские работники сообщили об этом факте в полицию.
Правоохранительные органы задержали попытавшегося сжечь бродяг мужчину по горячим следам. Было установлено, что в тоннеле теплотрассы, где проживали бомжи, между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них направился на близлежащую автозаправку, где наполнил бензином бутылку, после чего вернулся и через люк бросил бутылку с зажигательной смесью в секцию теплотрассы. В результате инцидента пострадал один человек.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК России. 35-летний бездомный взят под стражу.
Последние новости
Транссиб перекрыли из-за крушения 30 вагонов с углем В России ответили на планы США отправить военные корабли в Арктику Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России
Комментарии
Криминал , Происшествия , МВД , Новосибирск , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Попытка спровоцировать Россию»: действия США в Арктике167
Сошел с рельсов: ЧП с поездом в Иркутской области3
В Крыму произошло ЧП23
Появилось видео с места взрыва в Париже14
Лужков отреагировал на ЧП в Москве252
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
01:55
Разделим пополам: судьба дома в Магнитогорске
Происшествия Статьи
01:00
«Взяла бы, да помыла»: чиновница разозлила россиян
Общество
00:25
Появилось видео с места взрыва в Париже
Происшествия Пожары
00:48
«Попытка спровоцировать Россию»: действия США в Арктике
Армия Войска
01:09
На место взрыва в Париже прибыли мэр, премьер и глава МВД
В мире Европа
02:12
Полковник ВСУ сделал неожиданное признание
Армия Войска
01:17
Раскрыты подробности загадочной гибели Елены Майоровой
Шоу-бизнес Происшествия
00:28
Отражение ракетных атак Израиля в Сирии попало на видео
Армия Ближний Восток
01:25
Саратовская сосулька породила дискуссию в Сети
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение