Российский бомж попробовал сжечь других бродяг и попался

Новосибирске правоохранительные органы задержали 35-летнего мужчину без определенного места жительства, который бросил горящую бутылку с бензином в теплотрассу, где жили бездомные. Сообщение об этом появилось на сайте Главного управления МВД по Новосибирской области

11 января в больницу города был доставлен 34-летний бездомный мужчина с ожогами головы, туловища и верхних конечностей. Он рассказал, что неизвестный бросил горящую бутылку с бензином в тоннель теплотрассы, где он находился. Медицинские работники сообщили об этом факте в полицию.

Правоохранительные органы задержали попытавшегося сжечь бродяг мужчину по горячим следам. Было установлено, что в тоннеле теплотрассы, где проживали бомжи, между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них направился на близлежащую автозаправку, где наполнил бензином бутылку, после чего вернулся и через люк бросил бутылку с зажигательной смесью в секцию теплотрассы. В результате инцидента пострадал один человек.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК России. 35-летний бездомный взят под стражу.