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В Петербурге мужчину осудили за убийство жены и покушение на жизнь детей 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга, который летом 2017 года убил свою жену и пытался убить двух детей, к 15 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Следствием и судом установлено, что 30 июня 2017 года пьяный мужчина в квартире одного из домов по проспекту Обуховской Обороны в ходе ссоры несколько раз ударил ножом свою супругу 1975 года рождения, а также детей 2001 и 2005 годов рождения. Пострадавших госпитализировали, женщина скончалась в больнице в тот же день.
"Собранные следственными органами СК России по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя ", — говорится в сообщении. Уточняется, что он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "убийство, покушение на убийство".
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Санкт-Петербург
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