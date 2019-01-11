Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга, который летом 2017 года убил свою жену и пытался убить двух детей, к 15 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Следствием и судом установлено, что 30 июня 2017 года пьяный мужчина в квартире одного из домов по проспекту Обуховской Обороны в ходе ссоры несколько раз ударил ножом свою супругу 1975 года рождения, а также детей 2001 и 2005 годов рождения. Пострадавших госпитализировали, женщина скончалась в больнице в тот же день.
"Собранные следственными органами СК России по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя ", — говорится в сообщении. Уточняется, что он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "убийство, покушение на убийство".
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.