В Петербурге мужчину осудили за убийство жены и покушение на жизнь детей

Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга , который летом 2017 года убил свою жену и пытался убить двух детей, к 15 годам колонии строгого режима , сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следствием и судом установлено, что 30 июня 2017 года пьяный мужчина в квартире одного из домов по проспекту Обуховской Обороны в ходе ссоры несколько раз ударил ножом свою супругу 1975 года рождения, а также детей 2001 и 2005 годов рождения. Пострадавших госпитализировали, женщина скончалась в больнице в тот же день.

"Собранные следственными органами СК России по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя ", — говорится в сообщении. Уточняется, что он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "убийство, покушение на убийство".

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.