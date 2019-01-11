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"Изнасилование" фельдшера получило неожиданное объяснение
"Изнасилование" фельдшера получило неожиданное объяснение

Сотрудник столичного банка воровал деньги со счетов клиентов 

РИА Новости + ещё 1 32 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Сотрудник московского банка обманным путем вывел со счетов клиентов кредитной организации более двух миллионов рублей, правоохранители задержали мужчину на Киевском вокзале в Москве, сообщается на сайте главка МВД.
В ведомстве пояснили, что подозреваемый с помощью поддельных документов оформил дебетовые карты на клиентов банка, куда в дальнейшем несанкционированно перевел с их счетов деньги. Впоследствии злоумышленник снимал их в различных банкоматах и распоряжался деньгами по своему усмотрению.
"В территориальный отдел полиции поступило заявление от 32-летнего мужчины, сотрудника одного из банков на Тишинской площади. Он сообщил, что неизвестный похитил крупную сумму денежных средств со счетов кредитной организации. Материальный ущерб составил более двух миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Как сообщается, сотрудники уголовного розыска на площади Киевского вокзала задержали подозреваемого — 27-летнего жителя столицы. "Установлено, что злоумышленник являлся сотрудником банка", — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Криминал , Происшествия , Москва
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