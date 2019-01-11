Сотрудник столичного банка воровал деньги со счетов клиентов

Сотрудник московского банка обманным путем вывел со счетов клиентов кредитной организации более двух миллионов рублей, правоохранители задержали мужчину на Киевском вокзале в Москве , сообщается на сайте главка МВД.

В ведомстве пояснили, что подозреваемый с помощью поддельных документов оформил дебетовые карты на клиентов банка, куда в дальнейшем несанкционированно перевел с их счетов деньги. Впоследствии злоумышленник снимал их в различных банкоматах и распоряжался деньгами по своему усмотрению.

"В территориальный отдел полиции поступило заявление от 32-летнего мужчины, сотрудника одного из банков на Тишинской площади. Он сообщил, что неизвестный похитил крупную сумму денежных средств со счетов кредитной организации. Материальный ущерб составил более двух миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Как сообщается, сотрудники уголовного розыска на площади Киевского вокзала задержали подозреваемого — 27-летнего жителя столицы. "Установлено, что злоумышленник являлся сотрудником банка", — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.