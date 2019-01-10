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В Элисте пьяный начальник отдела полиции устроил стрельбу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (УУП и ПДН) в Элисте подозревают в том, что он устроил стрельбу из травматического пистолета возле кафе и ранил человека, сообщает в четверг СУ СК РФ по республике Калмыкия.
По данным ведомства, начальник отдела УУП и ПДН в Элисте 19 октября 2018 года в свободное от работы время в состоянии алкогольного опьянения находился возле одного из кафе города, где стал свидетелем конфликта двух мужчин. Как предполагает следствие, полицейский выстрелил из травматического пистолета в воздух. Один из мужчин попытался выхватить у сотрудника полиции оружие.
"Однако подозреваемый, используя указанный травматический пистолет в качестве оружия, произвел выстрел в шею потерпевшего, причинив последнему легкий вред здоровью", — говорится в сообщении СК.
Отмечается, что против начальника отдела УУП и ПДН возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство "…", совершенное с применением оружия" и "умышленное причинение легкого вреда здоровью".
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Криминал , Происшествия , СКР , Республика Калмыкия , Элиста
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