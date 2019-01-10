Труп пролежал в центре Москвы все новогодние праздники

Тело женщины пролежало в квартире на Семёновской набережной в Басманном районе Москвы все новогодние праздники.

По словам источника АГН «Москва», на теле погибшей гражданки, 1967 года рождения, не обнаружено следов насильственной смерти или борьбы. Эксперты установили, что труп пролежал в квартире не менее 10 дней.

В настоящее время следователи устанавливают причину смерти 51-летней женщины.

Ранее News.ru писал о том, что неизвестный вооружённый мужчина ворвался в один из салонов связи «Связной» и несколько раз выстрелил в воздух. Инцидент произошёл в посёлке Московский на территории Новой Москвы. По словам очевидцев, нападавший был пухлого телосложения, с пёстрым шарфом на шее.