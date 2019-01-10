Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девушка из полиции Уфы оценила свое изнасилование в 30 миллионов 

Ридус 1 час назад
Изнасилованная девушка-дознаватель из уфимского Управления по вопросам миграции МВД решила взыскать со своих обидчиков 30 миллионов рублей за моральный ущерб, сообщают российские СМИ.
«От каждого из трех арестованных полицейских девушка намерена потребовать по 10 млн рублей», — сообщает ФАН со ссылкой на знакомого обвиняемых Андрея Шурухина.
При этом Шурухин отметил, что изначально адвокат девушки «отказывалась от любых денег». Иск может быть рассмотрен в случае вынесения обвинительного приговора.
Напомним, скандал в полиции Уфы грянул в начале ноября 2018 года. 23-летняя дознавательница обвинила троих старших по званию коллег в том, что они почти два часа поочередно и все вместе насиловали ее в кабинете начальника отдела по вопросам миграции. Экспертиза подтвердила ее слова.
Подозреваемые — начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев, начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и начальник отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павел Яромчук — были уволены из органов внутренних дел и арестованы.
Всем троим обвиняемым предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера, перед новогодними праздниками суд продлил им срок содержания под стражей.
Ридус: последние новости
Экс-министра финансов Подмосковья отправили в VIP-СИЗО Обвиняемого в шпионаже американца попросили выпустить под залог Суд вынес обвинительный приговор жителю Кузбасса за покупку на AliExpres
Комментарии7
Криминал , Видео , Эдуард Матвеев , МВД , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские военные похитили футболиста из Крыма10
Путин заставил Запад содрогнуться342
Раскрыты критические недостатки «Авангарда»68
Зачем японцы провоцируют в РФ новое «9 января»74
«В России серьезные проблемы»111
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:38
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400
Оружие Армия
02:10
Самый богатый человек в мире разводится
Общество
01:46
Умер Анатолий Лукьянов
Общество
05:37
Путин не смог попасть в Эрмитаж
Политика Общество
00:13
«В детский дом поедешь, тварь»: мать унизила сына
Происшествия
02:18
Изнасилованная дознавательница выступила с требованием
Происшествия
04:14
Опубликована последняя песня лидера Linkin Park
Шоу-бизнес
00:58
Курилы без США: американцы отказались от баз
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение