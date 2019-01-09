В Ижевске вынесли приговор банде наркоторговцев

Индустриальный районный суд Ижевска признал виновной в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере на территории Удмуртии организованную группу наркодилеров, в составе которой было семь жителей Украины . Об этом в среду сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Девять членов группы приговорены за совершения тяжких и особо тяжких преступлений к различным срокам наказания от четырех лет до шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Один член группы с учетом роли и степени общественной опасности совершенного преступления получил условное лишение свободы", — говорится в публикованном на сайте сообщении.

По данным пресс-службы, семеро жителей Украины и трое жителей Удмуртии занимались распространением наркотических средств синтетического происхождения на территории республики путем тайниковых закладок. В августе 2016 года все они были арестованы, обвиняемые вину признали полностью, раскаялись в содеянном.