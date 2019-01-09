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В Ижевске вынесли приговор банде наркоторговцев 

ТАСС 10 минут назад
Фото: ТАСС
Индустриальный районный суд Ижевска признал виновной в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере на территории Удмуртии организованную группу наркодилеров, в составе которой было семь жителей Украины. Об этом в среду сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Девять членов группы приговорены за совершения тяжких и особо тяжких преступлений к различным срокам наказания от четырех лет до шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Один член группы с учетом роли и степени общественной опасности совершенного преступления получил условное лишение свободы", — говорится в публикованном на сайте сообщении.
По данным пресс-службы, семеро жителей Украины и трое жителей Удмуртии занимались распространением наркотических средств синтетического происхождения на территории республики путем тайниковых закладок. В августе 2016 года все они были арестованы, обвиняемые вину признали полностью, раскаялись в содеянном.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , ФСИН , Ижевск , Удмуртская Республика
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