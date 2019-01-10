В МВД прокомментировали похороны хабаровского криминального авторитета

В соцсетях ранее стали распространять видеозапись с похоронной процессией. Утверждалось, что в Амурске хоронили криминального авторитета Юрия Зарубина , в связи с чем перекрыли движение в городе. В комментариях в видео указывалось, что гроб якобы несут глава управления внутренних дел и прокурор.

"Назначена проверка. Установлено, что начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах. Будем рассматривать вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке", — рассказала Щеголева.

"Информация о перекрытии движения является не достоверной — участники процессии сами пытались это сделать, но сотрудники ГИБДД это пресекли и выписали нарушителям протоколы за нарушение ПДД", — добавила она.

Собеседница уточнила, что похороны состоялись 8 января.

Щеголева также сообщила, что установлен человек, который опубликовал это видео. "Установлен человек, разместивший видео и посты к нему. Он ранее был поставлен на учет в полиции. Вчера его вызывали в отделение для беседы, он не смог пояснить, почему он это сделал. Видео уже удалено с ресурса, но разошлось по интернету", — сказала она.