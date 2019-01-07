Экс-мэра Оренбурга отправили под домашний арест

Решением суда чиновник отправлен под домашний арест.

"Ленинский районный суд Оренбурга на заседании в воскресенье изменил меру пресечения Евгению Арапову на домашний арест сроком на один месяц", — подчеркнула Панина.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге закупили дневники с напутствием от арестованного мэра.

Арапов был арестован летом 2018 года. Его подозревают в получении взятки.