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Скандал вокруг "Иронии судьбы" набирает обороты
Скандал вокруг "Иронии судьбы" набирает обороты

На Украине мужчина украл мощи святого из церкви 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В городе Доброполье Донецкой области Украины мужчина украл из церкви мощи Георгия Победоносца.
Об этом сообщает пресс-центр полиции Донецкой области.
«В дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от настоятеля местного храма о том, что неизвестный похитил из помещения ларец с мощами Георгия Победоносца… Уже через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Доброполья», — указывается в заявлении.
Отмечается, что мужчина объяснил свой поступок тем, что слышал о том, что данные реликвии обладают чудодейственной силой, поэтому похитил их и принёс домой.
По данным полиции, мощи были изъяты в качестве вещественных доказательств. Против мужчины открыли уголовное производство по статье, связанной с «надругательством над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».
Ранее в Одесской области неизвестные устроили погром в храме в селе Семёновка Белгород-Днестровского района. Злоумышленники украли пожертвования и осквернили церковное помещение.
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Комментарии2
Криминал , В мире , Другое , Происшествия , Украина , Доброполье
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