На Украине мужчина украл мощи святого из церкви

Об этом сообщает пресс-центр полиции Донецкой области.

«В дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от настоятеля местного храма о том, что неизвестный похитил из помещения ларец с мощами Георгия Победоносца… Уже через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Доброполья», — указывается в заявлении.

Отмечается, что мужчина объяснил свой поступок тем, что слышал о том, что данные реликвии обладают чудодейственной силой, поэтому похитил их и принёс домой.

По данным полиции, мощи были изъяты в качестве вещественных доказательств. Против мужчины открыли уголовное производство по статье, связанной с «надругательством над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».

Ранее в Одесской области неизвестные устроили погром в храме в селе Семёновка Белгород-Днестровского района. Злоумышленники украли пожертвования и осквернили церковное помещение.