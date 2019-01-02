Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи позарились на «Камазы» коммунальщиков 

Мослента + ещё 5 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Два оранжевых грузовика «Камаз», принадлежащие коммунальным службам, угнали на востоке Москвы. Об этом в среду, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, машины пропали с Салтыковской улицы. В частности, добычей угонщиков стал кран-манипулятор, предназначенный для погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и транспортных работ с различными грузами.
По предварительной информации, общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей, уточнил источник.
В июле прошлого года сообщалось, что неизвестный похитил торговый киоск на западе столицы. Материальный ущерб составил около одного миллиона 640 тысяч рублей.
Мослента: последние новости
Москву накроет метель Московское метро зажило в другом измерении Новогоднее поздравление президента покажут под землей
Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта роль Грефа в спасении младенца из Магнитогорска285
Россияне выиграли миллиард в «Русском лото»39
Новогоднее заявление Путина переполошило Запад1034
Россиянам разрешили дополнительные отпуска5
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал2
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
00:43
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
Шоу-бизнес
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
00:38
Дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания
Происшествия
00:52
Названа построившая мост в Парке Горького компания
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение