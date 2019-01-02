Москвичи позарились на «Камазы» коммунальщиков

Два оранжевых грузовика «Камаз», принадлежащие коммунальным службам, угнали на востоке Москвы . Об этом в среду, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По данным собеседника агентства, машины пропали с Салтыковской улицы. В частности, добычей угонщиков стал кран-манипулятор, предназначенный для погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и транспортных работ с различными грузами.

По предварительной информации, общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей, уточнил источник.

В июле прошлого года сообщалось, что неизвестный похитил торговый киоск на западе столицы. Материальный ущерб составил около одного миллиона 640 тысяч рублей.