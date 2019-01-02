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Охранник магазина подозревается в убийстве вора в Уфе 

News.ru + ещё 5 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник частного охранного предприятия задержан по подозрению в убийстве мужчины в одном из продуктовых магазинов столицы Башкирии. Инцидент произошёл в торговой точке на проспекте Салавата Юлаева.
29 декабря один из кассиров магазина заметил что мужчина пытается украсть продукты и бутылку водки. Сотрудник вызвал охрану, которая удерживала вора до приезда полиции в подсобке. Правоохранители составили протокол за совершение мелкого хищения и отпустили мужчину домой, где 31 декабря он скончался.
На его теле были обнаружены следы побоев. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что мужчину избил один из сотрудников охранного предприятия. Охранника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней падчерицы. Тело девочки было найдено за два дня до Нового года. Ей было 14 лет.
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Комментарии23
Криминал , Происшествия , Интерфакс , Башкортостан , Уфа
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