Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: во Франции заключенный сбежал из тюрьмы с помощью веревочной лестницы 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Французская полиция ведет поиски преступника, совершившего в воскресенье побег из тюрьмы "Френ" (департамент Валь-де-Марн). Об этом сообщила радиостанция France Info.
По ее сведениям, заключенный, имя которого не называется, смог перелезть через тюремную стену с помощью веревочной лестницы. Несмотря на выстрелы надзирателей, преступника не удалось задержать. По словам сотрудников пенитенциарного учреждения, беглец мог поранить руки о колючую проволоку, которой обнесена тюрьма.
О заключенном известно, что он отбывал наказание за кражу со взломом. Ранее он безуспешно пытался бежать из зала суда. За эти преступления он был приговорен к трем годам лишения свободы.
Тюрьма Fresnes считается одной из крупнейших во Франции. При этом, как отмечают эксперты, она относится к одним из худших пенитенциарных заведений страны. Тюрьма переполнена на 200% (2 тыс. заключенных на 1 тыс. мест). На одного надзирателя приходится не менее 100 заключенных. В марте этого года тюрьму посетил президент Франции Эмманюэль Макрон после того, как по стране прокатилась серия забастовок работников тюрем, требовавших улучшения условий труда.
ТАСС: последние новости
Подозреваемый в убийстве директора Burger King признал вину Неизвестные похитили 12 млн рублей у мужчины в центре Москвы Жительница Башкирии убила двух своих детей
Комментарии
Криминал , Происшествия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Попутчик женщины-водителя BlaBlaCar признался в убийстве119
«Яблоко раздора нам подбросила Россия»221
Украина не нужна Евросоюзу и НАТО8
США вышли из ЮНЕСКО с огромным долгом20
Рисунки ребенка на креслах самолета возмутили Сеть7
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
04:09
Самбурская оказалась в центре семейного скандала
Шоу-бизнес
02:53
Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar уехал на Клязьму
Происшествия
03:44
На Украине определили нового президента
Украина В мире
01:03
Лавров рассказал о переговорах Путина и Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение