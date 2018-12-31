СМИ: во Франции заключенный сбежал из тюрьмы с помощью веревочной лестницы

Французская полиция ведет поиски преступника, совершившего в воскресенье побег из тюрьмы "Френ" (департамент Валь-де-Марн). Об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее сведениям, заключенный, имя которого не называется, смог перелезть через тюремную стену с помощью веревочной лестницы. Несмотря на выстрелы надзирателей, преступника не удалось задержать. По словам сотрудников пенитенциарного учреждения, беглец мог поранить руки о колючую проволоку, которой обнесена тюрьма.

О заключенном известно, что он отбывал наказание за кражу со взломом. Ранее он безуспешно пытался бежать из зала суда. За эти преступления он был приговорен к трем годам лишения свободы.

Тюрьма Fresnes считается одной из крупнейших во Франции. При этом, как отмечают эксперты, она относится к одним из худших пенитенциарных заведений страны. Тюрьма переполнена на 200% (2 тыс. заключенных на 1 тыс. мест). На одного надзирателя приходится не менее 100 заключенных. В марте этого года тюрьму посетил президент Франции Эмманюэль Макрон после того, как по стране прокатилась серия забастовок работников тюрем, требовавших улучшения условий труда.