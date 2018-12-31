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Появилось видео допроса попутчика пропавшей клиентки BlaBlaCar 

Рамблер + ещё 19 1 час назад
На YouTube-канале Следственного комитета появилось видео с задержанным по делу о пропаже клиентки сервиса BlaBlaCar. В нем мужчина признается в совершенном преступлении.
Задержанный сообщает, что пытался ограбить женщину. На вопрос о том, признает ли он вину, был получен утвердительный ответ. Он также сообщил, что раскаивается в содеянном.
Ранее телеграмм-канал Mash сообщил, что имя задержанного — Виталий Чикирев. Телеканал "360" передает, что он сбежал из психиатрической больницы в 2014 году.
23 декабря 29-летняя Ирина Ахматова выехала на своем автомобиле из Москвы в Тулу. С помощью сервиса BlaBlaCar она нашла себе попутчика. Вскоре после этого она пропала. Позже автомобиль был найден в Ярославле без номеров.
Следственный комитет завел дело об убийстве.
Криминал , Видео , Происшествия , СКР
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