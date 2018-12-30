Муж пропавшей клиентки BlaBlaCar прокомментировал слухи о вымогательстве

Муж пропавшей клиентки BlaBlaCar в разговоре с телеканалом 360 опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что с ним связывался похититель и требовал выкуп за возвращение жены.

По словам супруга пропавшей, к нему никто не обращался, и никаких новых сведений по делу о похищении его жены нет. При этом мужчина подтвердил, что машину его супруги действительно нашли и вскрыли, пропавшей женщины там не оказалось. Регистрационные знаки автомобиля нашли в багажнике.

По данным следствия, вечером 23 декабря 29-летняя женщина после работы выехала на Audi из центра Москвы в Тулу. У станции метро на юге столицы она взяла попутчика, которого нашла через сервис BlaBlaCar, и автомобиль поехал дальше в сторону области.

Вечером 27 декабря поступило сообщение об исчезновении женщины, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как уточняет 360, женщина является директором одного из ресторанов сети Burger King в Москве.