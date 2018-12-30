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Муж пропавшей клиентки BlaBlaCar прокомментировал слухи о вымогательстве 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: соцсети
Муж пропавшей клиентки BlaBlaCar в разговоре с телеканалом 360 опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что с ним связывался похититель и требовал выкуп за возвращение жены.
Ранее о вымогательстве денег сообщила газета "Московский комсомолец".
По словам супруга пропавшей, к нему никто не обращался, и никаких новых сведений по делу о похищении его жены нет. При этом мужчина подтвердил, что машину его супруги действительно нашли и вскрыли, пропавшей женщины там не оказалось. Регистрационные знаки автомобиля нашли в багажнике.
По данным следствия, вечером 23 декабря 29-летняя женщина после работы выехала на Audi из центра Москвы в Тулу. У станции метро на юге столицы она взяла попутчика, которого нашла через сервис BlaBlaCar, и автомобиль поехал дальше в сторону области.
Вечером 27 декабря поступило сообщение об исчезновении женщины, было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как уточняет 360, женщина является директором одного из ресторанов сети Burger King в Москве.
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Комментарии4
Криминал , Происшествия , Московский комсомолец , Телеканал "360° Подмосковье"
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