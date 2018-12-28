Мужчина попытался провезти из Мексики в Россию 30 крокодилов в багаже

Россиянин попытался провезти из Мексики Россию 30 крокодилов, четырёх скорпионов, двух пауков и одну змею в багаже.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Отмечается, что пассажира с животными в багаже остановили сотрудники таможни московского аэропорта «Внуково» при проведении контроля.

Теперь в отношении прибывшего из мексиканского Канкуна россиянина решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Гражданин России пытался незаконно ввезти на территорию России 30 маленьких крокодилов, двух пауков, четырёх скорпионов, а также ядовитую змею. Мужчина, перевозивший партию живых животных, сообщил, что везёт их в подарок родственникам», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве указали, что, согласно предварительной информации, животные попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

По данным агентства, теперь необходимо будет провести экспертизы, по результатам которых будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела.

Уточняется, что животные были переданы в специализированный центр на передержку.

В июле 2017 года в США арестовали мужчину, которому присылали из других стран экзотических животных в банках из-под чипсов.