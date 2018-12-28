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Мужчина попытался провезти из Мексики в Россию 30 крокодилов в багаже 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянин попытался провезти из Мексики в Россию 30 крокодилов, четырёх скорпионов, двух пауков и одну змею в багаже.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.
Отмечается, что пассажира с животными в багаже остановили сотрудники таможни московского аэропорта «Внуково» при проведении контроля.
Теперь в отношении прибывшего из мексиканского Канкуна россиянина решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Гражданин России пытался незаконно ввезти на территорию России 30 маленьких крокодилов, двух пауков, четырёх скорпионов, а также ядовитую змею. Мужчина, перевозивший партию живых животных, сообщил, что везёт их в подарок родственникам», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве указали, что, согласно предварительной информации, животные попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
По данным агентства, теперь необходимо будет провести экспертизы, по результатам которых будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела.
Уточняется, что животные были переданы в специализированный центр на передержку.
В июле 2017 года в США арестовали мужчину, которому присылали из других стран экзотических животных в банках из-под чипсов.
RT на русском: последние новости
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Криминал , Происшествия , Международный аэропорт Внуково , Мексика
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