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Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста 

Москва24 1 час назад
Таганский районный суд арестовал до 27 февраля мужчину, обвиняемого в убийстве водителя такси в центре столицы, сообщает Агентство "Москва". Таким образом, ходатайство следователя удовлетворили.
Следствие просило об аресте обвиняемого на два месяца, мотивируя это тем, что при избрании более мягкой меры пресечения обвиняемый может скрыться или оказать давление на свидетелей. Прокурор ходатайство поддержал.
Защита обвиняемого настаивала на более мягкой мере пресечения. Адвокат Андрей Акимов заявил, что у следствия нет реальных основания для избрания настолько строгой меры пресечения. Он пояснил, что его подзащитный является гражданином РФ, работает, имеет постоянное место жительства и не собирается скрываться.
Обвиняемый свою вину полностью признал. Он сообщил, что не собирался скрываться, и никаких мотивов, чтобы мешать расследованию, у него нет. Как отметил его адвокат, конфликт мог возникнуть по вине водителя такси.
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Криминал , Видео , Происшествия , Андрей Акимов , АГН "Москва"
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