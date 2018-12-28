Адвокаты устроили массовую драку

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Экс-министр и депутат два года насиловали детей

На новогодней гулянке адвокатов в Татарстане произошла массовая драка 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Сотрудники нескольких компаний устроили массовую драку на новогоднем корпоративе в кафе Набережных Челнов, сообщают местные СМИ.
Гуляния проходили в городском кафе «Грильбург». Среди активных участников массовой потасовки были женщины, сообщает Сhelny-biz.ru.
Ведущая корпоратива пыталась призвать участников ссоры к примирению фразами «Девушки, не забывайте о том, что вы девушки!», «Вот эту угомоните даму, она же хлеще, чем мужик!» и «Не умеете гулять, не гуляйте, в конце концов!», но никакого действия они не возымели.
Администрация кафе вызвала полицию. Уточняется, что на корпоративе гуляла в том числе адвокатская контора. На видео также слышно упоминание компании «Автостекла».
Отметим, что это не первое серьезное происшествие на предновогоднем праздновании в Набережных Челнах. В ночь с 16 на 17 декабря вблизи города обнаружили 35-летнего мужчину с ранением в шею. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану, подозреваемым в убийстве стал коллега погибшего, вместе с которым он возвращался с корпоратива.
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Криминал , Видео , Происшествия , Республика Татарстан
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