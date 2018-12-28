Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Экс-министр и депутат два года насиловали детей
Экс-министр и депутат два года насиловали детей

Россиянина под пытками заставили отказаться от жалоб на пытки 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Tv2.today
Томский активист «Левого блока» Максим Шульгин заявил о новых пытках, после которых ему пришлось отказаться от показаний против сотрудников ФСБ. Об этом пишет Telegram-канал «Правозащита Открытки» в пятницу, 28 декабря.
Активиста задержали 27 декабря и обманом доставили в местное управление Следственного комитета.
«Люди в масках натянули Шульгину шапку на голову, закрыв глаза, привезли в неизвестное здание. Они связали его скотчем, начали душить. Шульгин расслышал крики: "Я из-за тебя, сука, сидеть в тюрьме не хочу", "У нас, козлина, дети есть, как им без отцов жить", "Ты вообще понял, с кем связался, кто ты и кто мы". Вместе с этим Шульгину угрожали, что такая же участь постигнет его знакомых, друзей и свидетелей по делу, а также угрожали убийством самому Шульгину», — говорится в сообщении.
После этого активисту дали подписать объяснительную о том, что при задержании в апреле сотрудники ФСБ не совершали с ним противоправных действий, затем его отпустили.
27 декабря следователь военно-следственного отдела по Юргинскому гарнизону должен был принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ФСБ, которые причинили здоровью Шульгина вред средней тяжести при задержании в апреле, отмечает Telegram-канал. Днем ранее, 26 декабря, на активиста выходили подозреваемые и уговаривали его забрать заявление, угрожая насилием и обещая денежную компенсацию.
Весной Шульгина задержали в связи с обвинениями в экстремизме из-за публикации песен о полицейских во «ВКонтакте». В служебном автомобиле правоохранителей от обогревателя он получил ожоги первой и второй степени на правой руке, уточняет «Медиазона».
Последние новости
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов «Крабовый король» сбежал от ФСБ Сирийские войска заняли оплот курдов
Комментарии
Криминал , Происшествия , Максим Шульгин , ФСБ , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель и Макрон выдвинули требование России160
Экс-министр и депутат два года насиловали детей31
Москва и Лондон сделали первый шаг к примирению145
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки43
Киев заявил о провокационных планах на Керченский пролив2
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
02:54
Адвокаты устроили массовую драку
Криминал Происшествия
00:59
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки
Армия Конфликты
00:37
Десятки Дедов Морозов спустились с крыши и попали на видео
Новости Москвы
00:32
В Петербурге появилась аллея с ёлками в стиле ку-клукс-клана
Общество
01:34
Губернатора-охотника хотят призвать к ответу
Политика
07:40
Москва и Лондон сделали первый шаг к примирению
Политика В мире
01:45
Садальский прокомментировал высказывание Лолиты о Крыме
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение