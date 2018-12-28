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Наемный убийца напал на журналистов в зале суда 

Lenta.ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: Россия 1 / YouTube
На съемочную группу программы «Вести» напал наемный убийца. Об этом сообщается на сайте ГТРК Башкортостан.
Нападение на журналистов произошло в суде города Стерлитамак после оглашения приговора по делу об убийстве бизнесмена Владимира Якимова. На журналистов набросился профессиональный киллер, которые за несколько минут до этого был осужден на 24 года лишения свободы.
Все обвиняемые по этому делу получили реальные сроки заключения, которые они будут отбывать в колониях общего и строгого режима. Организатор преступления получил 19-летний срок, еще два пособника были осуждены на 18 и 5 лет.
Владелец крупной компании Якимов был найден мертвым в принадлежащем ему загородном доме. Преступники также покушались на убийство его жены: чтобы избавиться от свидетельницы, они ударили ее молотком по голове не менее 10 раз. Ей удалось выжить.
Убийцы пытались замести следы, однако следствию удалось найти доказательства их вины. Обвинительный вердикт вынесли присяжные заседатели. Им удалось доказать, что Якимова убили по заказу одного из заемщиков, который не хотел отдавать ему долг в 1,5 миллиона рублей.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Владимир Якимов , Стерлитамак
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