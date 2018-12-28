Суд приговорил миллиардера Михальченко к четырем годам и семи месяцам колонии

Его заместитель Борис Коревский и петербургский сомелье Алексей Мищенко получили пять лишения свободы и три года условно соответственно

Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима владельца порта «Бронка», главу холдинговой компании «Форум», миллиардера Дмитрий Михальченко . Как передает корреспондент Business FM, он был признан виновным в контрабанде алкогольной продукции, совершенной организованной группой» (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ).

Двое других подсудимых — заместитель Михальченко Борис Коревский и петербургский сомелье Алексей Мищенко — были осуждены на пять лишения свободы и три года условно с трехлетним же испытательным сроком. Коревского суд, помимо контрабанды алкоголя, признал виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Ранее он занимал должность замначальника управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Первоначально подсудимых было четверо. Однако генеральный директор Юго-Восточной торговой компании Илья Пичко , отпущенный под залог в 10 млн рублей, приговора не дождался: в декабре 2017 года его задушил сборщик мебели: между ними возник конфликт из-за сроков выполнения работ.

По версии следствия, в 2015-2016 годах фигуранты ввозили в Россию из-за рубежа элитный алкоголь под видом строительного герметика. Таким образом, стоимость товара занижалась, что влекло уменьшение размера таможенных платежей. Ущерб от действий фигурантов дела следствие оценило в 17 млн рублей, которые Михальченко возместил еще на стадии следствия.

Михальченко и Коревский с марта 2016 года находятся под стражей. Алексей Мищенко находился под подпиской о невыезде. Дело рассматривалось в суде с конца ноября 2017 года, однако в январе 2018 года суд вернул его на доследование, после которого разбирательство началось заново.

Михальченко считается одним из богатейших предпринимателей Санкт-Петербурга, его состояние на момент ареста оценивалось в 18 млрд рублей.