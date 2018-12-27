Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры

Цель проверки — выяснить, достаточно ли было оснований для вынесения оправдательного вердикта, и оценить качество работы следователей. Пересмотру также подвергнутся дела, которые суд вернул на дополнительное рассмотрение.

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, сотрудников ведомства ждут дисциплинарные взыскания. Помимо этого СКР планирует подготовить предложения по улучшению качества предварительного следствия.