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Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Цель проверки — выяснить, достаточно ли было оснований для вынесения оправдательного вердикта, и оценить качество работы следователей. Пересмотру также подвергнутся дела, которые суд вернул на дополнительное рассмотрение.
Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, сотрудников ведомства ждут дисциплинарные взыскания. Помимо этого СКР планирует подготовить предложения по улучшению качества предварительного следствия.
В октябре стало известно, что в 2017 году оправдательные приговоры были вынесены лишь в отношении одного из тысячи подсудимых. В случае, если расследование вели дознаватели МВД или ФССП, этот показатель был еще в три раза меньше: 0,35 оправдательных приговоров на тысячу.
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Криминал , Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , МВД , Москва
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