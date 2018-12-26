Изнасилование дознавательницы: новый поворот в деле

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Изнасилование дознавательницы: экс-полицейских оставили в СИЗО 

Газета.Ru 39 минут назад
Экс-полицейские Павел Яромчук и Эдуард Матвеев, подозреваемые в изнасиловании 23-летней дознавательницы, останутся в СИЗО до 28 февраля. Соответствующее решение в среду принял Советский районный суд Уфы. Вопрос о продлении меры пресечения еще одному фигуранту уголовного дела будет рассмотрен в ближайшее время. Тем временем, потерпевшая уже вернулась на службу в отделение полиции, однако там она столкнулась с давлением со стороны коллег.
Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест в СИЗО экс-полицейским Павлу Яромчуку и Эдуарду Матвееву. Они и еще один бывший сотрудник правоохранительных оранов Салават Галиев подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Вопрос продления меры пресечения для Галиева будет рассмотрен в четверг, 27 декабря.
На заседании 26 декабря присутствовала супруга Яромчука. Она заявила журналистам, что уверена в невиновности мужа и считает возбужденное против него дело «несправедливостью».
Заседание о продлении меры пресечения экс-правоохранителю должно было состояться еще накануне, 25 декабря. В этот день Яромчука доставили в суд, однако его адвокат Валерия Посохова была уведомлена о заседании лишь за несколько часов до его начала.
«Утром во вторник мне позвонил следователь. Говорит, приезжайте в суд, мы сегодня будем рассматривать продление ареста вашему Яромчуку. Дело в том, что я нахожусь сейчас в командировке в Краснодаре. Если бы мне вертолет выписали, я бы прилетела. Видимо, без нас решили продлить арест Яромчуку. Следователь бы вынес ходатайство о продлении ареста, а оспаривать его было бы некому», — рассказала защитница журналистам.
В итоге из-за отсутствия адвокатов заседание не состоялось — процесс перенесли.
22 декабря было опубликовано письмо Яромчука, которое тот прислал из СИЗО. В нем он сообщил, что история с изнасилованием «чересчур запутанная».
«Но хочу сказать, что не мы ее довели до такого «состояния». Мы всегда говорили то, что происходило на самом деле», — написал экс-майор полиции.
19 декабря издание «ГорОбзор.ру» со ссылкой на информированный источник сообщило, что коллега изнасилованной дознавательницы может быть признана соучастницей преступления. По словам собеседника СМИ, в то время, как полицейские насиловали 23-летнюю девушку, она помогала держать ее за голову и руки. Как отметил источник, сейчас сотрудница правоохранительных органов работает в другом отделении, куда она перевелась около двух месяцев назад. Ей может грозить уголовная ответственность.
Также собеседник портала рассказал об условиях содержания фигурантов уголовного дела в изоляторе, куда они попали еще в начале ноября. Худшая камера, отметил источник, у 34-летнего Павла Яромчука: мужчину поместили в ШИЗО. Отметим, что именно его биоматериалы были обнаружены на теле дознавательницы при первичной экспертизе. Тем временем, Матвеев и Галиев «находятся в более или менее комфортных условиях».
Сама же потерпевшая уже вернулась на службу в отделение полиции. Об этом «МК» сообщили ее коллеги.
«Всю неделю ее сопровождала адвокат. Женщина оказывает ей так называемую психологическую поддержку, помогает разобраться с делами, контролирует процесс», — отметил собеседник издания.
По его словам, дознавательницу оградили от общения с коллегами. «Она находится в вакууме. Ее даже посадили отдельно ото всех», — пояснил один из ее коллег.
Пострадавшая вышла на службу после двух месяцев на больничном. Недавно родственники и юрист 23-летней девушки лично посетили исполняющего обязанности ее начальника. Они попросили его оградить дознавательницу от расспросов об истории с изнасилованием.
Как сообщали СМИ, коллеги отрицательно восприняли желание девушки вернуться на работу. «Мы ведь не знаем, как она себя будет вести. Наши мужчины опасаются теперь не только к ней подходить, но даже стоять рядом, разговаривать. Вдруг она их обвинит? С ней даже в кабинете никто не хочет сидеть — боятся. Наш начальник отдела дознания тоже заметно нервничает», — отметил в разговоре с «МК» сотрудник отдела кадров.
Между тем, по словам коллеги фигурантов уголовного дела Андрея Шурухина, потерпевшая и вовсе должна быть уволена из органов. Поводом для этого якобы являются две служебные записки с жалобами на девушку. Одна появилась после корпоратива, на котором она, по словам коллеги, напилась и начала приставать к мужчинам, а затем разбила машину одного из сотрудников. Вторая записка была выписана дознавательнице после того, как 30 октября она вышла на работу в состоянии алкогольного опьянения. Именно в эту ночь она, предположительно, была изнасилована экс-полицейскими.
«Коллегам потерпевшей дали понять, что если кто-то учудит что-то в ее адрес, тому будет плохо. Их уволили за пьянство, почему ее не увольняют? Тем более, что в отношении нее есть две служебные записки», — заявил Шурухин.
Напомним, по данным следствия, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя дознавательница подверглась изнасилованию в отделе по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Среди предполагаемых участников преступления трое высокопоставленных правоохранителей — 51-летний начальник УВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний глава УВД Кармаскалинского района Салават Галиев, а также 34-летний начальник отдела ОМВД по вопросам миграции Павел Яромчук.
В их отношении возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». 2 ноября Кировский районный суд Уфы избрали экс-полицейским меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. Защитники обвиняемых пытались обжаловать данное решение в Верховном суде, однако получили отказ.
В декабре источник издания «ГорОбзор.ру» опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в распоряжении следователей имеются готовые результаты ДНК-экспертизы: «Экспертиза до сих пор в Москве. Есть только первичная биоэкспертиза, которая показала наличие биоматериалов Яромчука».
Газета.Ru: последние новости
Суд продлил арест двум подозреваемым по делу об изнасиловании в Уфе Следователь задержана в Самаре после получения 10 млн рублей взятки ФСБ задержала в Крыму националиста с 12 кг тротила
Комментарии10
Криминал , Видео , Происшествия , Статьи , Эдуард Матвеев , МВД , ФСИН , Краснодар , Салават , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приняла решение о военном положении233
Кремль заявил о разногласиях между Москвой и Минском77
Украинцы отреагировали на российские санкции192
Западу предрекли признание «русского Крыма»16
Опубликовано видео пуска новейшей ракеты России143
Новости партнеров
Видео
06:51
Армия РФ получит новое оружие
Политика Армия
02:18
Изнасилование дознавательницы: новый поворот в деле
Криминал Происшествия
00:58
Западу предрекли признание «русского Крыма»
Политика Статьи
01:08
Украина приняла решение о военном положении
В мире Украина
01:33
Вот и поговорили: чем недоволен Лукашенко
Политика СНГ
00:26
Медведев захотел поработать в праздники
Политика Общество
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
00:38
«Авангард» испытали по приказу Путина
Армия Оружие
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение