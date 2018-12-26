Оперативники МВД установили незаконный вывоз крупной партии золота с оймяконской артели в Якутии, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В поезде на железнодорожной станции города Нерюнгри Якутии полицейскими задержан горный проходчик — 29-летний уроженец Забайкальского края, который ранее привлекался к уголовной ответственности.
"Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отделения МВД России по Оймяконскому району установили, что с участка золотодобывающей артели предполагается незаконный вывоз крупной партии золота", — отметила Волк.
В ходе досмотра у мужчины обнаружили и изъяли 24 полимерных свертка с частицами металла желтого цвета, 13 из них были спрятаны им в ручке чемодана.
"Проведенным исследованием установлено, что в изъятых свертках находится рудное золото 999 пробы весом около 780 граммов и стоимостью, по предварительной оценке, свыше 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации", — добавила она.
Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что золото похитил во время работы в одной из горно-рудных компаний в период с августа по октябрь.
Это не единственный случай, когда похитители пытаются перевезти золото в ручке чемодана.
Ранее сообщалось, что в аэропорту города Якутска в ручке чемодана одного из пассажиров, жителя Ингушетии, был обнаружен металлический песок. Проведенное исследование показало, что изъятое является сплавом золота и серебра весом свыше одного килограмма и стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей.