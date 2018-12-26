Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд продлил меру пресечения сёстрам Хачатурян 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца.
Как передаёт РИА Новости, мера пресечения продлена на три месяца, до 28 марта 2019 года.
Заседания проходили в закрытом режиме.
В конце сентября суд отпустил сестёр Хачатурян из СИЗО. Им запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников.
27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело мужчины с множественными ранениями. По данным следствия, его убили три дочери из-за личной неприязни.
RT на русском: последние новости
У безработного москвича в метро украли более 8 млн рублей Суд продлил меру пресечения сёстрам Хачатурян СМИ: ИГ взяло ответственность за атаку на МИД Ливии
Криминал , Происшествия , ФСИН , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы отреагировали на российские санкции55
В России предложили затопить США789
Поклонская рассказала о мудрости мужа2
Пока вы спали: Иностранцы задерживают доллары россиян29
Россия попросила Запад урезонить Украину19
Видео
01:33
Вот и поговорили: чем недоволен Лукашенко
Политика СНГ
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:20
Украинцы отреагировали на российские санкции
В мире Украина
00:32
Как живут сестры-убийцы Хачатурян
Криминал Происшествия
01:56
Детей с синдромом Дауна не пустили в контактный зоопарк
Общество
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
00:06
Вооруженный мужчина поздравил сотрудников банка
Происшествия
20:34
Пока вы спали: Иностранцы задерживают доллары россиян
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение