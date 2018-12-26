Суд продлил меру пресечения сёстрам Хачатурян

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца.

Как передаёт РИА Новости, мера пресечения продлена на три месяца, до 28 марта 2019 года.

Заседания проходили в закрытом режиме.

В конце сентября суд отпустил сестёр Хачатурян из СИЗО . Им запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников.

27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело мужчины с множественными ранениями. По данным следствия, его убили три дочери из-за личной неприязни.