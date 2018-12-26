Причиной тарана машиной КПП в Домодедово стал разбой

В результате пострадали водитель и охранник, который стоял у шлагбаума.

Машина каршеринга врезалась в пропускной пункт московского аэропорта Домодедово из-за того, что на него было совершенно разбойное нападение. В результате пострадали водитель и охранник, который стоял у шлагбаума.

Ранее стало известно, что водитель авто каршеринга потерял управление, сошел с дороги и въехал в турникеты, которые стоят на въезде на территорию аэропорта.

Как сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, неизвестные на машине Ford напали на автомобиль Volkswagen, украли из него деньги и спровоцировали ДТП. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.