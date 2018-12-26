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Причиной тарана машиной КПП в Домодедово стал разбой 

ТК «Звезда» 1 час назад
В результате пострадали водитель и охранник, который стоял у шлагбаума.
Машина каршеринга врезалась в пропускной пункт московского аэропорта Домодедово из-за того, что на него было совершенно разбойное нападение. В результате пострадали водитель и охранник, который стоял у шлагбаума.
Ранее стало известно, что водитель авто каршеринга потерял управление, сошел с дороги и въехал в турникеты, которые стоят на въезде на территорию аэропорта.
Как сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, неизвестные на машине Ford напали на автомобиль Volkswagen, украли из него деньги и спровоцировали ДТП. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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Криминал , Видео , Происшествия , Аэропорт Домодедово , Домодедово
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