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Краснодарский суд оставил в силе приговор рэперу Хаски 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Краснодарский краевой суд, изучив жалобу адвоката, оставил в силе вынесенное первой инстанцией решение о привлечении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) к ответственности по статье о мелком хулиганстве.
«Краевой суд оставил в силе решение Первомайского районного суда о привлечении к ответственности по ч. 1. ст 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — приводит слова адвоката рэп-исполнителя Алексея Аванесяна ТАСС.
Защитник уточнил, что вынесенное решение не подразумевает какое-либо наказание для Хаски, однако артист будет считаться лицом, привлеченным к административной ответственности.
Адвокат также сообщил, что после новогодних праздников намерен оспорить решение Краснодарского краевого суда в Верховном суде РФ и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Напомним, Хаски был задержан 21 ноября в Краснодаре после того, как тот выступил на улице на крыше автомобиля. Спустя сутки суд назначил Кузнецову 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков. Исполнитель заявил о готовности возместить ущерб владельцу машины.
За рэп-музыканта всступились писатели Сергей Минаев и Захар Прилепин, певец Лев Лещенко. Рэперы Oxxxymiron, Noize MC и Баста собрали для Хаски свыше 6 млн рублей.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Дмитрий Кузнецов , Захар Прилепин , Лев Лещенко , Сергей Минаев , ЕСПЧ , ИТАР-ТАСС
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