В Генпрокуратуре отметили рост числа коррупционных преступлений

Количество преступлений, предусмотренных статьей 291 Уголовного кодекса (“Дача взятки”), за год увеличилось на 11 процентов, всего отмечены почти 29 тысяч преступлений коррупционной направленности, сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на интернет-канале ведомства "Эфир".

“За истекший период… число преступлений, которые предусматриваются статьей 291 Уголовного кодекса (“Дача взятки”), на территории России составило 2408, случаи дачи взятки увеличились чуть больше, чем на 11 процентов”, — рассказал он.

“По стране возросло с 3094 до 3315 число деяний, которые предусматриваются 290 статьей Уголовного кодекса (“Получение взятки”)”, — также рассказал Куренной.

По его словам, количество преступлений коррупционной направленности "составило почти 29 тысяч". "Число таких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,3 процента”, — указал Куренной.