Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак

В Забайкалье перед судом предстала группа молодых уголовников: по версии следствия, подсудимые обирали воспитанников детских домов и интернатов, отнимая у них и без того скромные пособия. Дополнительного цинизма этой истории придает тот факт, что руководил молодыми вымогателями местный криминальный авторитет, смотрящий, то есть полномочный представитель воров в законе, а воровские понятия строго-настрого запрещают обижать сирот и отнимать последнее… В истории алчных и беспринципных уголовников разбирался корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Однажды в Забайкалье

Те, кто по разным причинам попал в детские дома, почти сразу начинают получать государственную пенсию. Точнее, она поступает на банковские счета и хранится там до совершеннолетия получателя. Суммы небольшие — чуть больше 10,5 тысячи рублей в месяц. Но эти деньги копятся годами, плюс на них капают проценты — и когда детдомовец выходит во взрослую жизнь, то получает довольно приличную сумму. В июне 2015 года об этом почти случайно узнал житель Забайкальского края , 22-летний Александр Титов

К тому времени молодой человек уже был судим: в 2009 году, в 16 лет, он получил срок три года за кражу мотоцикла, а в 2010 году вышел условно-досрочно. Освободившись, Титов занялся разбоями, грабежами и кражами, за что в 2017 году получил сразу два срока. Все знакомые отмечают, что молодой уголовник всегда был очень изворотлив и себе на уме.

— Единственная ценность в жизни для Титова — это он сам, — говорит майор юстиции Сергей Панкратов, старший следователь по особо важным делам забайкальского управления Следственного комитета России (СКР). — Его не волнуют ни подельники, ни близкие, ни потерпевшие. Он не стеснялся обворовывать даже товарищей: по одному из эпизодов похищено было 1,5 миллиона рублей, но подельники Титова были уверены — их добычей стали 700 тысяч, которые они поделили поровну. По версии следствия, разницу присвоил именно Титов — проще говоря, скрысятничал.

Первые два преступления Титов совершил вдвоем со своим приятелем, ранее не судимым 23-летним Романом Сорокиным . Поначалу он просто рисковал и не думал, как поставить хищения на поток. Однако перед третьим эпизодом Титов отправился к 26-летнему Егору Афанасьеву — смотрящему за Петровск-Забайкальским районом Забайкалья. Афанасьев дал Титову добро на его преступления, а тот взамен пообещал передавать часть выручки в общак.

Афанасьев ранее был судим за угон и кражу и отбывал наказание в одной из забайкальских зон, где близко сошелся с ворами в законе. После освобождения авторитеты поручили ему контролировать Петровск-Забайкальский район, где Афанасьев жил, — и он очень гордился своим статусом смотрящего, хотя по сути больше делал вид, чем дела.

Сиротские тайны

В 2015 году в группировку Александра Титова вошли еще двое молодых людей из Забайкалья: 20-летний Иван Евченко и 18-летний Виктор Боровской. Оба — ранее судимые, безработные, физически крепкие и желающие жить богато. Их Титов привлек для силовой поддержки. А чем заниматься, ему вскоре подсказал его товарищ Сорокин: именно он поведал лидеру преступной группы о накоплениях сирот.

Сам Сорокин узнал о них случайно: в июне 2015 года к нему с просьбой помочь обратилась подруга-сирота: девушка рассказала, что дала знакомой в долг семь тысяч рублей, но та деньги не отдает. Именно в этот момент Сорокин понял, что дети-сироты имеют счета, суммы на которых исчисляются шестизначными цифрами… Чтобы надавить на должницу, он привлек Александра Титова.

Они поговорили с забывчивой подругой, та деньги вернула — но сиротские накопления не давали подельникам покоя. Вскоре Титов аккуратно выяснил, что документы и банковские карточки сирот до их 18-летия хранятся у администрации детдома, но сразу после совершеннолетия молодые люди получают их на руки. А значит, и несут за них ответственность. Первой жертвой Титова и Сорокина стал выпускник детдома Николай.

Из материалов уголовного дела — показания потерпевшего Николая:

«Вскоре после моего дня рождения я выходил из общежития, и у входа меня окликнул Роман Сорокин, с которым я был знаком. Вместе с ним был мужчина, которого он представил как Сашу Щедрого (как я потом выяснил, это был Александр Титов). Они вдвоем спросили меня, знаком ли я с таким Самарой — он был моим одноклассником. Я сказал, что да, и тогда Щедрый рассказал мне, что Самара хочет отнять у меня все деньги, а они, так как живут по понятиям, допустить этого не могут. Я был им очень благодарен».

В сетях обмана

— Титов предложил Николаю пожить у него, якобы для того, чтобы уберечь его от Самары, — рассказывает следователь Панкратов. — Сирота, всю жизнь проживший в детском доме, конечно же, согласился. В тот же день они переехали в квартиру, где прожили вместе четыре месяца. Причем уже через пару недель перед Николаем разыграли сцену «разговора с Самарой», который был абсолютно не в курсе происходящего…

Титов и Сорокин отвезли Николая к магазину, где оставили одного — туда должен был подойти Самара. И тот действительно появился, и стал настойчиво просить взаймы десять тысяч (как потом выяснилось, по просьбе Титова). Николай ему так же настойчиво отказывал — но тут, как чертики из табакерки, появились Титов и Сорокин. Они набросились на Самару и потребовали, чтобы тот «близко не подходил» к их другу…Сцена была разыграна безукоризненно — сам Самара ничего не понял, и даже кричал «мы с тобой так не договаривались!», но Николай был убежден, что его защитили.

За эти четыре месяца в квартире Титова тот полностью обработал Николая, и однажды попросил у него взаймы пять тысяч. Так как сирота искренне верил в то, что Щедрый и Сорока (кличка Сорокина) — порядочные люди, то он признался: у него на счету есть около миллиона рублей, накопившихся за все время его нахождения в детском доме. Но документы и карточка хранятся у социального педагога.

— Все вместе они поехали в детский дом, и Николай забрал паспорт и банковскую карту, — говорит майор юстиции Панкратов. — Потом, в тот же день, Титов и Сорокин возили Николая по городу, снимая в разных отделениях банка деньги небольшими суммами. А вечером Титов под предлогом сохранности забрал у Николая и документы, и все деньги, и даже паспорт. Через несколько дней у Щедрого появился автомобиль Toyota Mark II, а еще через неделю он заявил, что уезжает в Улан-Уде.

Титов рассказал Николаю, что его деньги он якобы вернул на счета, а карточку и паспорт сжег «для безопасности». Аферист объяснил: мол, восстановишь паспорт, это не проблема, но номер у него будет уже другой. И Николай опять ему поверил…Только в ноябре, восстановив документы, он обнаружил, что его счета пусты. И понял — его обманули. Добычей Титова стали 707 тысяч рублей — все, что государство десять лет выплачивало ставшему сиротой Николаю.

Вошли во вкус

Между первым и вторым преступлением прошло почти полгода. Новой жертвой махинаторов стала девушка Аня — та самая, которая просила помочь вернуть долг. Титов и Сорокин пригласили ее в гости, напоили пивом, и взяли якобы поиграть ее телефон. И, пока Сорокин отвлекал Аню, Титов с помощью мобильного банка перевел с ее счетов на свои — 878 тысяч 460 рублей. Исчезновение денег девушка обнаружила спустя несколько дней — но все транзакции совершались с ее аппарата, и доказать хищение в тот момент не удалось.

В мае 2016 года выпускник детского дома сирота Александр случайно обмолвился, что у него скоро день рождения. Титов и Сорока предложили отпраздновать этот день и повезли сироту в Улан-Уде, где к тому времени обосновался Титов и его гражданская жена Рита. Гуляние шло пять дней — и за это время Титов смог войти в интернет-банк с телефона Александра, узнать суммы, а позже взять у него карточку и снять с нее все деньги, чуть больше 260 тысяч рублей. Именно от этого преступления смотрящий Афанасьев получил первый взнос в общак.

Александр обнаружил, что его счета пусты, только после возвращения в Читу. Так как его родные и брат отбывали срок, он не стал никуда заявлять о произошедшем.

В июне 2016 года Титов и Сорокин узнали о конфликте между двумя выпускниками детского дома, в ходе которого один из них, Рахим, предъявил претензии второму, Роману, на 100 тысяч рублей. Под предлогом защиты невиновного Титов и Сорокин вывезли Романа в деревенский дом, где вместе прожили примерно десять дней. За это время Титов не только пользовался мобильником потерпевшего, но и забрал у него якобы ради сохранности банковскую карту, перед этим подглядев код. Со счетов Романа пропали 519 тысяч 800 рублей.

По беспределу

Похожим способом в августе 2016 года со счета 18-летней Ирины сообщники сняли 216 тысяч рублей — но здесь карту у потерпевшей брали якобы для получения своих денег на чужой счет. Тогда же, в июле-августе 2016 года, Титов и Сорокин обманом выманили 18-летнего выпускника Сергея в Улан-Уде, где завладели его картой и сняли с нее 1 миллион 528 тысяч рублей. Действовали открыто: пригрозили сироте расправой, если тот хоть кому-нибудь расскажет о произошедшем.

В октябре 2016 со счетов еще одного сироты Титов и Сорокин сняли 193 тысячи рублей — также обманом завладев его паспортом и картой. Когда потерпевший обнаружил пропажу, преступники пригрозили ему, заявив, что они — «смотрящие за общежитием». При этом у жертвы отобрали мобильный телефон: позже этот эпизод войдет в дело как разбой.

В ноябре 2016 года во время празднования дня рождения одного из приятелей Титов и Сорокин из кармана девушки-выпускницы детдома стащили карту и мобильный телефон, а позже похитили с ее счета 670 тысяч рублей. О том, что деньги пропали, потерпевшая узнала только в июле 2017 года, когда решила снять проценты. Во время дня рождения она исчезновения карты не заметила, так как та была в пальто, а пальто висело в прихожей…

Тогда же, в ноябре 2016 года, Титов, Евченко и Боровской насильно посадили в свой автомобиль Романа, выпускника детдома, проживавшего в общежитии местного техникума, представились ему «братвой» и заявили, что ищут среди студентов «крысу». Под этим предлогом они привезли его в одну из квартир, где его избили и заставили перевести все деньги со счета. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Оскорбленные тем, что денег так мало, они втроем еще раз избили Романа.

Таким же способом в декабре Титов, Евченко и Боровской заставили еще одного сироту на следующий день после его дня рождения перевести все деньги в воровской общак — чтобы можно было и дальше спокойно жить в Забайкалье, а не бояться ходить по улицам. В итоге в общак ушли 785 тысяч 638 рублей.

Бесславный побег

Титова задержали полицейские в начале 2017 года по подозрению в краже — лишь после этого стало известно, что он мошенническим путем похищал у сирот деньги. Собственно, стражи порядка обратили внимание на периодически появляющиеся на счетах Титова крупные суммы, проследили, откуда они пришли — и установили, что их украли со счетов выпускников детдомов.

На первом же допросе в полиции Титов сдал своих подельников и стал рассказывать, кто и чем занимался. Вскоре подозреваемые были задержаны. Сам Титов попросил о досудебном соглашении — и ему его утвердили, после чего изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Сразу после этого, в мае 2017 года, Титов скрылся…Он был в бегах в Бурятии и в Иркутской области, пытался пристроиться к какому-нибудь делу, но безуспешно. В августе 2017 года на машине Титов вернулся в Забайкалье, где его сразу же задержали.

— С ним на допросах было очень сложно, — вспоминает следователь по особо важным делам Панкратов. — Он вываливал кучу информации, рассказывая все подряд — и что имело отношение к делу, и что — не имело. И все время пытался представить себя крутым бандитом. Очень крутым! Но при этом у него не отнимешь: понравиться он умеет.

Участники преступной группы Титова обвиняются в 11 эпизодах мошенничества, жертвами которых стали дети-сироты. Общая сума ущерба — чуть меньше пяти миллионов. Причем у девяти из 11 пострадавших счета были вычищены «под ноль» — их оставили совсем без средств.

— Следствие было не простым — все до одного потерпевшие напуганы, — продолжает собеседник «Ленты.ру». — Нам эксперты порой прямо запрещали проведение очных ставок, так как для юношей и девушек с не самой простой жизненной ситуацией была бы вновь создана психотравмирующая ситуация, результаты которой предсказать невозможно. Был даже риск суицида.

Отступник от понятий

По версии следствия, организаторами группы являются двое — сам Титов и смотрящий Афанасьев. С формальной юридической точки зрения именно они придумывали преступления и руководили действиями остальных. Но сам Афанасьев и на следствии, и в суде всячески пытается принизить собственную роль. Причина проста: он, по воровским понятиям, здорово накосячил, нарушив одну из главных заповедей — не обижать сирых и убогих.

Афанасьев, по данным оперативных служб региона, контролировал преступную деятельность в Петровск-Забайкальском районе, то есть был так называемым «смотрящим от воров». Но это обязывало Афанасьева следить, чтобы «воровской закон» строжайше соблюдался и была справедливость. А обижать сирот воры не могут. Афанасьев же не только закрыл глаза на отступление от понятий, но и сам принял в нем активное участие.

По мнению правоохранителей, преступления фигурантов — примитивные, как и они сами. Обвиняемые не совершенствовали преступные механизмы, не вкладывали ни во что деньги, а просто отбирали средства у тех, кто не мог сопротивляться или обратиться за защитой. Их жертвами становились самые слабые.

К сожалению, вернуть похищенные у сирот деньги вряд ли удастся в полном объеме: Афанасьев с подельниками активно тратили их на сиюминутные развлечения. У них арестовано имущества всего на 300 тысяч рублей, что даже меньше десятой части отнятого. А «воровские понятия» не работают тогда, когда надо расставаться со своими деньгами.

Воры не будут помогать сиротам. В Забайкалье теперь новые понятия.