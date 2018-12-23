В тамбовском магазине разыгралась драма

Не хотел разводиться: продавщицу еле спасли от напавшего на нее мужа с ножом

Охранник успел спасти продавщицу от агрессора с ножом, однако бедной женщине все же крепко досталось — с несколькими колотыми ранениями ее доставили в реанимацию.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 22 декабря, в Тамбове на улице Гастелло. В магазин "Эконом" ворвался мужчина с ножом и тут же напал на продавщицу.

Он повалил беззащитную женщину на пол и успел нанести ей несколько колотых ударов, до того момента, как его оттащил охранник при помощи неравнодушных очевидцев.

Затем агрессора отдали в руки полицейских, а пострадавшую женщину скорая отвезла в реанимационное отделение — она получила три проникающих ножевых ранения в область левого плеча.

Позже выяснилось, что нападавший — 50-летний местный житель — был женат на продавщице. 43-летняя женщина собиралась с ним развестись, что вызвало гнев мужчины.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".