В тамбовском магазине разыгралась драма

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Не хотел разводиться: продавщицу еле спасли от напавшего на нее мужа с ножом 

Вести.Ru 1 час назад
Охранник успел спасти продавщицу от агрессора с ножом, однако бедной женщине все же крепко досталось — с несколькими колотыми ранениями ее доставили в реанимацию.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 22 декабря, в Тамбове на улице Гастелло. В магазин "Эконом" ворвался мужчина с ножом и тут же напал на продавщицу.
Он повалил беззащитную женщину на пол и успел нанести ей несколько колотых ударов, до того момента, как его оттащил охранник при помощи неравнодушных очевидцев.
Затем агрессора отдали в руки полицейских, а пострадавшую женщину скорая отвезла в реанимационное отделение — она получила три проникающих ножевых ранения в область левого плеча.
Позже выяснилось, что нападавший — 50-летний местный житель — был женат на продавщице. 43-летняя женщина собиралась с ним развестись, что вызвало гнев мужчины.
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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Криминал , Видео , Происшествия , Тамбов
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