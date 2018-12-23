«Хотелось все рвать»: как убивал Чикатило

Советский Джек-Потрошитель, Ростовский Потрошитель, Гражданин X и даже Сатана — все эти имена относятся к одному из самых известных русских маньяков, чье настоящее имя давно стало нарицательным. Андрея Чикатило признали виновным в совершении 53 убийств, самое первое из них произошло ровно 40 лет назад. Кто съел брата серийного убийцы, почему за его первое преступление расстреляли не того и на чем в итоге поймали маньяка, орудовавшего на протяжении 16 лет, рассказывает «Газета.Ru»

Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 года в селе Яблочное Ахтырского района Сумской области, которая сейчас относится к Украине . Рассказывая о своем детстве, он часто вспоминал о том, как ходил «голодный и оборванный».

«В школе от голодных обмороков я падал под парту. Ходил в лохмотьях. Был предметом насмешек и не мог защититься. Был слишком стеснительным, робким, застенчивым. Если у меня в классе не было ручки или чернил, я просто сидел за партой и плакал. Иногда ученики говорили об этом учительнице. Та удивлялась: «Да что, у Андрея нет языка?!» Если мне надо было в туалет — я боялся отпроситься», — приводит его слова писатель Михаил Кривич (Гуревич) в книге «Товарищ убийца».

Кроме того, на последующую пугающую судьбу мальчика оказала сильное влияние и его мать, которая регулярно избивала сына за недержание мочи — этой болезнью Чикатило страдал до 12 лет. Также психику юного Андрея могло нарушить и изнасилование матери, которое, возможно, могло происходить на его глазах. К таким выводам приходят эксперты, опираясь на информацию о том, что отец Чикатило был призван на фронт в 1941 году и провел там всю войну, а сестра будущего убийцы появилась на свет в 1943 году.

Однако, если факт изнасилования не был назван самим Чикатило, то о съеденном брате он упоминал часто. Как утверждал маньяк, все его детство прошло в голодные годы на Украине, когда каннибализм был достаточно распространенным явлением.

Мать пыталась предостеречь детей, чтобы они лишний раз не выходили на улицу, и рассказывала о том, что их старшего брата Степу украли и съели соседи еще за несколько лет до рождения Андрея.

Документального подтверждения этой истории нет, однако Чикатило верил ей до конца дней.

«С одной стороны, его это напугало и ужаснуло, а с другой — у него появился нездоровый интерес к теме каннибализма, и его фантазии были постоянно с нею связаны с тех пор», — высказывался по этому поводу обследовавший Чикатило психиатр.

Кроме того, маньяк также не раз упоминал о соседке, которая пыталась соблазнить его в 14-летнем возрасте. Однако в постели у них ничего не получилось, что также стало сильным стрессом для мальчика. После этого он не раз испытывал проблемы с девушками: как признавался Чикатило, он даже боялся к ним подходить. Первый срыв у него случился только в 10-м классе, когда к ним во двор зашла 13-летняя приятельница сестры Андрея. Девочка спросила у него, где найти подружку, однако в ответ на это он повалил ее на траву и придавил всем телом.

«Я толкнул ее, повалил и лег на нее. Не раздевал и сам не раздевался. Но у меня сразу наступило семяизвержение», — рассказывал позже на допросах Чикатило.

Тем не менее, несмотря на трудное детство, молодой Чикатило получил несколько высших образований, служил в армии в войсках МВД . В 1964 году будущий маньяк женился, а по прошествии нескольких лет у него родились дочь и сын. Вместе с семьей Андрей поселился в городе Новошахтинск , где вскоре устроился на работу в интернат: сначала учителем физкультуры, а позже — русского и литературы. Однако долго проработать там ему не удалось. Уже спустя три года педагога выгнали за домогательства к ученицам: одна рассказала о том, как учитель приставал к ней во время купания на речке, а вторая и вовсе заявила, что тот оставил ее после уроков и пытался раздеть. Несмотря на громкие свидетельства, к Чикатило не применили никаких мер наказания — его просто заставили написать заявление по собственному желанию.

В связи с дурной славой семье Чикатило пришлось перебраться в новый город — на этот раз в Шахты, в Ростовской области. Там Андрей почти сразу обзавелся отдельной квартирой, на которой он встречался с проститутками — о ней, естественно, никто не знал. Именно там и было совершено первое жестокое преступление Чикатило, которое произошло 22 декабря 1978 года.

Жертвой маньяка стала 9-летняя школьница. В последний раз ее видели живой около шести часов вечера на трамвайной остановке. Тогда, по словам единственной свидетельницы, к ней подошел мужчина средних лет в темном пальто и цигейковой шапке, который ей что-то говорил. Как позже выяснилось, Чикатило пообещал девочке жевательную резинку, и она пошла за ним.

Со слов самого маньяка, он пригласил ее в дом, и как только они вошли, сразу же набросился на девочку. Изнасиловать ее не получилось из-за импотенции, и тогда он достал нож и стал наносить ей удары. Только после этого он смог получить сексуальное удовлетворение. Труп девочки позже был найден истерзанным под мостом с многочисленными внутренними повреждениями и ножевыми ранениями.

«…желание удовлетворить себя затмило весь мой рассудок, и мне хотелось любым путем совершить это… Ее крики возбудили меня еще больше. Лежа на ней и покачиваясь, как бы имитируя половой акт, я достал нож и стал наносить ей удары… У меня произошло семявыделение…

Руками залез вовнутрь половых органов, хотелось все рвать и трогать. Она хрипела, я ее душил, и это принесло какое-то облегчение. Когда я понял, что убил девочку, встал, оделся и решил избавиться от трупа», — давал уже из тюрьмы признательные показания сам Чикатило.

Как выяснилось позже, девочка могла стать его первой и последней жертвой — его опознали несколько свидетелей. Однако Чикатило в ходе допроса заявил, что в ту ночь он был дома, а его слова подтвердила жена — милиции пришлось поверить. Более того, на тот момент уже был задержан другой подозреваемый — 25-летний Александр Кравченко , который был ранее судим за убийство, и в том, что он мог совершить еще одно преступление, особо никто не сомневался. Как позже сообщали СМИ, Кравченко намеренно подсадили в камеру, где сидел наркоман и убийца, который постоянно избивал его, вынуждая «сознаться» в изнасиловании и убийстве ребенка. Жена задержанного тем временем подписала все требуемые от неё документы и отказалась от алиби, которое ранее дала мужу, так как ей угрожали обвинением в соучастии.

Через три недели после задержания Кравченко взял вину в убийстве на себя. После рассмотрения дела во всех судебных инстанциях, начиная от районных и заканчивая Верховным судом СССР, ему вынесли приговор. Изначально его приговорили к 15 годам заключения, но родственники погибшей настояли на пересмотре дела. В результате, преступнику был вынесен смертный приговор, приведенный в исполнение в 1983 году.

Невиновность Кравченко признали лишь спустя семь лет — за эти годы Чикатило успел убить еще 21 жертву, среди которых были и девочки, и мальчики, и взрослые женщины. Каждую из них он заманивал по-разному: предлагал подвезти на своем желтом автомобиле «Москвич», угостить жвачкой, показать «мультик на видике». Почерк маньяка читался в том, что погибших, как правило, находили в лесополосе.

Более того, каждое преступление Чикатило отличалось оригинальностью и изощренностью. Так,

на изуродованных телах обнаруживали до шестидесяти ножевых ранений, зачастую у трупов были выколоты глаза, откусаны носы, языки, гениталии и соски.

В частности, по словам самого маньяка, отрезанные останки одной из убитых, 19-летней студентки, Чикатило прихватил с собой на день рождения отца, где съел в качестве десерта.

Некоторые убийства маньяк совершал не только в родном городе Шахты, но и в других городах Ростовской области, в Ташкенте, в Московской и Ленинградской областях. Причем впоследствии Чикатило стал орудовать все чаще и чаще, однако осторожнее — на месте преступления не удавалось обнаружить ни отпечатков пальцев, ни следов крови. Вновь задержать его удалось только в 1984 году: на автовокзале в Ташкенте он занимался оральным сексом с проституткой. Тогда при нем нашли вазелин, мыло и два мотка веревки, однако связать этот интересный набор с убийствами не получилось. Кроме того, анализы, взятые у Чикатило, не совпали с найденными у жертв. Позже выяснилось, что это несовпадение было ошибкой медиков, которые попросту халатно отнеслись к работе.

Одним из финальных этапов дела стала начатая в декабре 1985 года операция «Лесополоса», которая проводилась под контролем ЦК КПСС и считалась крупнейшим мероприятием советских правоохранительных органов. На розыск «Ростовского Потрошителя» было потрачено примерно 10 млн рублей. За пять лет операции были использованы военные вертолеты, проверены более 200 тыс. человек, раскрыты более тысячи преступлений, а на спецучет поставлены 5,8 тыс. человек.

Последней жертвой Чикатило, которая наконец навела на его след правоохранительные органы, стала 22-летняя Светлана Коростик. Это произошло у платформы Лесхоз 6 ноября 1990 года. Женщина была проституткой, поэтому долго убеждать ее пойти в лес не пришлось. Зарезав девушку, Чикатило распотрошил труп и съел некоторые части тела. Выходя из леса, он привлек своим видом внимание полицейского — правоохранитель заметил, что из леса выходит мужчина в костюме, в то время как в ноябре по лесу гуляют только грибники. Офицер попросил у него документы. Чикатило показал их в спешке, так как опаздывал на электричку, и милиционеру пришлось его отпустить. Однако о подозрительном мужчине он не забыл и спустя несколько дней написал рапорт. Тогда Чикатило и привлек внимание правоохранителей, за ним стали следить.

Через две недели его арестовали по дороге от пивного ларька. Во время обыска в его доме были обнаружены ботинки, отпечатки следов которых совпадали со следами, найденными около трупа одной из жертв, а также 32 кухонных ножа, которыми он пользовался во время своих убийств. К тому же, версия о его каннибализме подтвердилась словами жены, которая отметила, что супруг часто брал из дома кастрюли.

Суд над Чикатило состоялся в апреле 1992 года. Рассмотрение дела длилось вплоть до октября, в конечном виде оно было составлено из 220 томов. Во время заседаний убийца усиленно пытался притвориться сумасшедшим. Больше всего присутствовавшим запомнились выкрики, такие как: «Я беременный!» и некоторые другие.

«Я — честная хохлушка! Ни первого, ни последнего слова мне не давали… И линолеум не воровал… Подписал под пытками и наркотиками», — орал Чикатило, сообщают протоколы заседаний.

Помимо этого было и публичное раздевание, и оскорбление судьи вместе с прокурором. Родственники погибших падали в обмороки, а адвокаты потрошителя усиленно давили на то, что их клиент «псих». Тем не менее, экспертиза была неумолима: три тестирования установили, что Чикатило находится в здравом уме и светлой памяти.

Приговор был зачитан в два этапа — 14 и 15 октября: суд признал Ростовского Потрошителя виновным в 53 убийствах, сам он сознался в 56, в то время как оперативные источники говорили о 65 эпизодах. Это дало основание для того, чтобы приговорить Андрея Чикатило к смертной казни: по свидетельству присутствовавших, слово «расстрел» вызвало в зале аплодисменты.