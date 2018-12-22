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Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Грабители зарезали украинского депутата 

News.ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вооружённые грабители убили депутата райсовета Днепропетровской области во время нападения на его коттедж.
Инцидент произошёл в селе Саксаганское Криничанского района, передаёт Бизнес. Медиа со ссылкой полицию.
По данным правоохранителей, в момент атаки в доме также находились жена и дочь депутата. Преступники смотали их скотчем.
Самого хозяина дома пытали с требованием отдать все деньги. После того, как нападавшие похитили 50 тысяч гривен и $20 тысяч, один из них нанёс депутату удар ножом. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.
Ранее News.ru писал, что в Сочи напали на бывшего депутата городского собрания. 58-летнего мужчину убили в центре курортного города.
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Криминал , В мире , Происшествия , Украина
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