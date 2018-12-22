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Следствие просит продлить арест сёстрам Хачатурян 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о продлении до марта 2019 года ареста сёстрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца в июле этого года.
Вопрос будет рассмотрен 26 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Заседание пройдет в закрытом от слушателей режиме, поскольку одна из обвиняемых — несовершеннолетняя.
19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их 17-летняя сестра обвиняются по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Тело их отца — 57-летнего Михаила Хачатуряна — было обнаружено 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе столицы. В настоящее время девушки находятся под домашним арестом, они расселены по разным квартирам.
Как писал News.ru ранее, адвокат старшей из сестёр Алексей Липцер сообщил, что девушка проведёт новогоднюю ночь дома. Его подзащитная должна находиться по месту исполнения ограничений с 21 до 7 часов утра, уточнил юрист.
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Комментарии1
Криминал , Происшествия , Интерфакс , Москва
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