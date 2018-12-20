В США члена ИГ* осудили на 40 лет за подготовку второго «11 сентября»

"Во имя ИГ* Абдулрахман Эль-Бахнасави планировал тщательно продуманную атаку, чтобы посеять хаос и разрушения в Нью-Йорке, он хотел взорвать бомбы на Таймс-сквер и в метро Нью-Йорка, а также расстрелять мирных жителей на концертных площадках", — приводятся слова прокурора Джеффри С. Бермана.

По его информации, Эль-Бахнасави "определил места бомб на карте метро, и приобрел множество материалов для их изготовления".

"Эль-Бахнасави стремился создать следующее "11 сентября", — добавил прокурор.

Обвиняемый признал себя виновным еще 13 октября 2016 года, а окончательный приговор был вынесен в среду окружным судьей США Ричардом Берманом.

Выйти на след преступника правоохранители смогли, внедрившись в число сторонников террористической организации.

Сообщники канадца Тальк Харун из Пакистана и Рассел Салик из Филиппин были задержаны по запросу федерального суда Манхеттена и ожидают экстрадиции в США.

*Запрещённая в России террористическая организация