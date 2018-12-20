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В США члена ИГ* осудили на 40 лет за подготовку второго «11 сентября» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
Член террористической группировки "Исламское государство"*, 20-летний гражданин Канады Абдулрахман Эль-Бахнасави был приговорен к 40 годам лишения свободы за сговор с целью совершения терактов в Нью-Йорке летом 2016 года, сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка.
"Во имя ИГ* Абдулрахман Эль-Бахнасави планировал тщательно продуманную атаку, чтобы посеять хаос и разрушения в Нью-Йорке, он хотел взорвать бомбы на Таймс-сквер и в метро Нью-Йорка, а также расстрелять мирных жителей на концертных площадках", — приводятся слова прокурора Джеффри С. Бермана.
По его информации, Эль-Бахнасави "определил места бомб на карте метро, и приобрел множество материалов для их изготовления".
"Эль-Бахнасави стремился создать следующее "11 сентября", — добавил прокурор.
Обвиняемый признал себя виновным еще 13 октября 2016 года, а окончательный приговор был вынесен в среду окружным судьей США Ричардом Берманом.
Выйти на след преступника правоохранители смогли, внедрившись в число сторонников террористической организации.
Сообщники канадца Тальк Харун из Пакистана и Рассел Салик из Филиппин были задержаны по запросу федерального суда Манхеттена и ожидают экстрадиции в США.
*Запрещённая в России террористическая организация
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