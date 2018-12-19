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В Австрии осужден «открыточный грабитель» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
К двенадцати годам тюрьмы приговорил накануне земельный суд австрийской земли Форарльберг 55-летнего жителя Тироля, грабившего почтовые отделения, сообщает газета "Кронен цайтунг". Его признали виновным в 14 нападениях на отделения почты и провинциальных банков в Австрии и соседней Баварии.
Обвиняемый совершал свои преступления в течение девяти лет, начиная с 2008 года. И награбил при этом 190 тысяч евро, которые, по его же признанию, использовал только для личных целей. В сентябре прошлого года тирольца все-таки поймали в немецком Хайменкирхе при очередной попытке ограбления.
Среди посетителей банка оказался 32-летний смельчак, который скрутил налетчика и передал его полиции. После ряда необходимых процедур немецкие правоохранители отправили преступника австрийским коллегам. Ну а дальше следствие и суд в Форарльберге.
Австрийские полицейские, долгое время охотившиеся за злодеем, прозвали его "открыточным грабителем". Из-за того, что злоумышленник дважды на месте преступления оставил полицейским послание на почтовой открытке: "Это еще не все. Я вернусь".
Приговор суда пока не вступил в силу, и осужденный вместе со своими адвокатами намерен подать апелляцию в надежде на смягчение приговора. К слову, помимо 12 лет заключения, обвиняемому присудили выплатить компенсацию более чем в 200 тысяч евро за нанесенный материальный и моральный ущерб.
Так что грабителю придется, видимо, продавать что-то из собственной недвижимости, считает "Кронен цайтунг".
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