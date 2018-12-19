В Крыму задержали участника бандформирования

Крыму задержан участник бандформирования, организовавший на территории полуострова тайник с боеприпасами и 12 килограммами тротила, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"В Крыму предъявлено обвинение 57-летнему россиянину за незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывчатых веществ (ч.2 ст.222 и ч.2 ст.222.1 УК РФ). Обвиняемый причастен к деятельности националистического военизированного формирования батальон имени Номана Челибиджихана, известного как "Аскер", — сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что обвиняемый весной 2018 года организовал оборудование на территории РК тайника (схрона) с боеприпасами и взрывчатыми веществами для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова.

"Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и Пограничного Управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили указанный схрон, в котором находилось 12 килограммов тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию", — говорится в сообщении.

По информации УФСБ РФ по Крыму и Севастополю, мужчина был задержан при въезде в Крым в пункте пропуска "Джанкой" 12 декабря.