Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коллега держала дознавательницу из Уфы во время изнасилования 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Коллега изнасилованной полицейскими уфимской дознавательницы может стать фигуранткой уголовного дела как соучастница преступления. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает ГорОбзор.ру.
По данным источника издания, девушка помогала держать потерпевшую за голову и руки во время насильственных действий. После случившегося она перевелась в другое отделение и продолжает работать, уголовное дело в отношении нее в настоящий момент не возбуждено.
Источник также рассказал журналистам об условиях содержания полицейских в СИЗО, где они находятся с начала ноября. Худшая камера, по его словам, у начальника отдела по вопросам миграции, чьи биоматериалы были обнаружены при первичной экспертизе. Мужчину держат в штрафном изоляторе, двое других, чьи анализы пока не готовы, находятся в обычных условиях.
Сама пострадавшая пока находится на больничном, но в ближайшее время планирует вернуться на прежнее место работы. Ее коллеги признались журналистам, что теперь относятся к совместной службе настороженно, а мужчины и вовсе не хотят сидеть в одном кабинете, опасаясь обвинений в свой адрес.
Об инциденте в уфимской полиции стало известно 31 октября. 23-летняя дознавательница обвинила коллег в изнасиловании. По подозрению в совершении преступления были задержаны 51-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Карамаскалинскому району, и 34-летний подполковник полиции — начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. На следующий день все трое были уволены из МВД.
По словам источника «Ленты.ру», указанные сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить и изнасиловали. Позже выяснилось, что изнасилованная девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Она только в этом году окончила институт и пришла на работу дознавателем.
Последние новости
Украина анонсировала новый поход своих военных кораблей через Керченский пролив В России запретили контактные зоопарки и отстрел бездомных животных В США показали «российскую базу» в Венесуэле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина готовит новый проход через Керченский пролив340
Путин отменил нормы ельцинских времен2
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства22
Москва отреагировала на планы Турчинова16
Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии2
Видео
02:44
Украинского моряка не захотели арестовывать
Происшествия Украина
04:11
«Хотелось бы меньше врагов»: Сорос стал «Человеком года»
В мире Статьи
01:22
Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии
США В мире
01:15
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
Политика
02:26
Украина готовит новый проход через Керченский пролив
Украина Армия
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
00:27
США выведут военных из Сирии
Армия Ближний Восток
00:54
В Киеве подсчитали небоевые потери ВСУ
Армия В мире
01:19
Украинцы опозорились из-за туалетов у Крыма
В мире Украина
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение