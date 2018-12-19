Коллега держала дознавательницу из Уфы во время изнасилования

Коллега изнасилованной полицейскими уфимской дознавательницы может стать фигуранткой уголовного дела как соучастница преступления. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает ГорОбзор.ру.

По данным источника издания, девушка помогала держать потерпевшую за голову и руки во время насильственных действий. После случившегося она перевелась в другое отделение и продолжает работать, уголовное дело в отношении нее в настоящий момент не возбуждено.

Источник также рассказал журналистам об условиях содержания полицейских в СИЗО , где они находятся с начала ноября. Худшая камера, по его словам, у начальника отдела по вопросам миграции, чьи биоматериалы были обнаружены при первичной экспертизе. Мужчину держат в штрафном изоляторе, двое других, чьи анализы пока не готовы, находятся в обычных условиях.

Сама пострадавшая пока находится на больничном, но в ближайшее время планирует вернуться на прежнее место работы. Ее коллеги признались журналистам, что теперь относятся к совместной службе настороженно, а мужчины и вовсе не хотят сидеть в одном кабинете, опасаясь обвинений в свой адрес.

Об инциденте в уфимской полиции стало известно 31 октября. 23-летняя дознавательница обвинила коллег в изнасиловании. По подозрению в совершении преступления были задержаны 51-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Карамаскалинскому району, и 34-летний подполковник полиции — начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. На следующий день все трое были уволены из МВД

По словам источника «Ленты.ру», указанные сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить и изнасиловали. Позже выяснилось, что изнасилованная девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Она только в этом году окончила институт и пришла на работу дознавателем.