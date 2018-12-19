Рецидивист угрожал взорвать банк в Москве

На востоке столицы ранее судимый мужчина совершил разбойное нападение на банк на Сиреневом бульваре, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве

В офис финансовой организации зашел неизвестный мужчина, угрожал сотруднику банка взрывом и потребовал передать деньги из кассы. Сотрудник организации воспользовался «тревожной кнопкой». Преступник скрылся.

Позднее полицейские задержали подозреваемого на ул. Константина Федина.