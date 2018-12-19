В Тюмени возбудили дело после смерти ребенка в больнице

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти ребенка в одной из больниц Тюмени , сообщает в среду СК РФ

"В Тюмени по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело в связи с гибелью ребенка, и ход расследования взят под контроль в центральном аппарате СК России", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Как сообщается в СМИ, 23 ноября в детский стационар областной больницы №2 Тюмени с жалобами на длительный кашель полуторагодовалого сына обратились родители, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к допросу родителей и медицинских работников, изымается необходимая для следствия документация. В рамках расследования будет изучено, насколько полно, качественно и своевременно была оказана медицинская помощь ребенку. Для этого в обязательном порядке будет проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время родители мальчика будут выслушаны на личном приеме руководством регионального управления, уточняет СК.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты под контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, отмечает ведомство.