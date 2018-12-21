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В Подмосковье задержаны серийные угонщики машин премиум-класса 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Полицейские задержали несколько человек, которые подозреваются в серии краж автомобилей на сумму свыше 20 млн рублей в Московской области, двое из них заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Красногорску задержаны участники группы, специализирующейся на кражах автомашин премиум-класса на территории Московского региона. Злоумышленники с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали автомобили, которые находились в подземных паркингах либо возле жилых домов", — сказала она.
По словам Волк, всего было похищено семь автомобилей, ущерб превысил 20 млн рублей.
"Возбуждены уголовные дела по статье 158 УКРФ ("Кража"), двоим фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде подписки о невыезде", — уточнила официальный представитель МВД.
Она также сообщила, что задержаны четверо мужчин в возрасте от 29 до 38 лет, один из которых находился в федеральном розыске за аналогичное преступление.
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Комментарии3
Криминал , Происшествия , МВД , Московская область
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