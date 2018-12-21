В Подмосковье задержаны серийные угонщики машин премиум-класса

Полицейские задержали несколько человек, которые подозреваются в серии краж автомобилей на сумму свыше 20 млн рублей в Московской области , двое из них заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Красногорску задержаны участники группы, специализирующейся на кражах автомашин премиум-класса на территории Московского региона. Злоумышленники с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали автомобили, которые находились в подземных паркингах либо возле жилых домов", — сказала она.

По словам Волк, всего было похищено семь автомобилей, ущерб превысил 20 млн рублей.

"Возбуждены уголовные дела по статье 158 УКРФ ("Кража"), двоим фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде подписки о невыезде", — уточнила официальный представитель МВД.

Она также сообщила, что задержаны четверо мужчин в возрасте от 29 до 38 лет, один из которых находился в федеральном розыске за аналогичное преступление.