Убийство мужчины в продуктовом попало на видео

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В Подмосковье мужчину забили насмерть на кассе магазина 

РИА Новости + ещё 11 5 часов назад
Мужчину забили насмерть на кассе магазина в городе Ивантеевка Московской области, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, 16 декабря на кассе магазина в Ивантеевке между двумя посетителями произошел конфликт. Один из мужчин ударил другого кулаком в лицо, а после того, как от полученного удара тот упал, продолжил бить его ногами. Приехавшие на место происшествия сотрудники "скорой" констатировали смерть мужчины.
"По результатам проведенной доследственной проверки …возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть мужчины", — сказала Врадий.
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