Убийство мужчины в продуктовом попало на видео

В Подмосковье мужчину забили насмерть на кассе магазина

По ее словам, 16 декабря на кассе магазина в Ивантеевке между двумя посетителями произошел конфликт. Один из мужчин ударил другого кулаком в лицо, а после того, как от полученного удара тот упал, продолжил бить его ногами. Приехавшие на место происшествия сотрудники "скорой" констатировали смерть мужчины.