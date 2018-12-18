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Банде брата бывшего футболиста «Зенита» дали 90 лет 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Mzk1.ru
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор девятерым участникам «банды лжеспецназа», лидером которой был Виталий Самсонов — родной брат бывшего футболиста «Зенита» Олега Самсонова. Об этом сообщает во вторник, 18 декабря, региональное издание «78.ru».
Самсонова приговорили к 13 годам в ИК строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Аналогичное наказание получил второй главарь Игорь Хлудков, уточняет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.
Их подельники осуждены на сроки от семи до 11,5 лет в колонии строгого режима. В общей сложности девять подсудимых получили 92 года лишения свободы.
Присяжные признали их виновными в бандитизме, разбое, похищении человека, неправомерном завладении автомобилем, вымогательстве, незаконном обороте оружия, хранении наркотических веществ.
По данным Следственного комитета, группировку в 2012 году создали Самсонов и Хлудков. В банде царила жесткая дисциплина, ее участники тщательно готовились к налетам, используя методы конспирации, маскировочную спецодежду. На вооружении бандитов были автоматы, пистолеты, пулемет, наган, приборы для бесшумной стрельбы, взрывчатка, бронежилеты.
20 ноября 2012 года банда напала на трех человек и похитила у них почти 10 миллионов рублей. 11 сентября 2013 года — совершила разбойное нападение в аэропорту «Пулково-2», в результате которого у мужчины отобрали 2,5 миллиона долларов. 28 мая 2014 года налетчики похитили человека и вымогали у него 100 миллионов рублей. 15 июля 2014 года у трех потерпевших на Пулковском шоссе ими было похищено 1,5 тысячи долларов.
Суд конфисковал у фигурантов дела в пользу пострадавших имущество: земельный участок, дом, пять квартир, шесть машин, а также денежные средства на счетах в банках.
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