Средняя взятка в России превысила полмиллиона рублей

По словам Куренного, в свою очередь средний размер взятки в особо крупном размере превысил восемь миллионов рублей. При этом общая сумма взяток составила 1,8 миллиарда рублей, из них в особо крупном размере — 1,5 миллиарда рублей.

«Данная статистика касается только уголовных дел, возбужденных по факту получения взятки», — отметил представитель Генпрокуратуры.