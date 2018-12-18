Жителя Подмосковья забили до смерти за тысячу рублей

В полицию обратилась 46-летняя жительница Ивантеевки и рассказала, что ее 47-летнего мужа избили и ограбили в местном магазине. Разбойник открыто похитил у пострадавшего тысячу рублей и скрылся с деньгами.

От полученных побоев мужчина умер на месте. Прибывшие на место врачи скорой спасти пострадавшего не смогли.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан и доставлен в полицию 40-летний злоумышленник. Против него возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Правоохранителям предстоит восстановить полную картину произошедшего.

Ранее разбойное нападение, в ходе которого ущерб составил всего 500 рублей, было совершено в столице, сообщило РИА «ФАН» . Безработная 20 лет напала на мужчину и, угрожая ножом, отобрала у него шапку. Против девушки возбудили уголовное дело о разбое.

Другое ограбление произошло на северо-западе Москвы. Два вооруженных ножами злоумышленника открыто похитили из «Пятерочки» два флакона шампуня, угрожая при этом кассирам. Ущерб составил 400 рублей. Разбойников ищут.