Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд вынес приговор одному из напавших на школу в Перми подростков 

Газета.Ru + ещё 36 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Мотовилихинский районный суд Перми приговорил одного из подростков, обвиняемых в нападении на школу, к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам адвоката подсудимого Степана Овчинникова, подросток раскаялся в содеянном. Он полностью признал вину в поджоге и частично — в покушении на убийство. Всего бывшему учащемуся предъявили обвинения по трем преступлениям — уничтожению имущества школы путем поджога, нападению на охранника с предметом, похожим на пистолет, а также в покушении на убийство 30 человек.
15 января 2018 года двое подростков принесли с собой холодное оружие и напали на учащихся школы в Перми. Пострадали 15 человек, в том числе и сами нападавшие. Тяжелые ранения получила учительница. В феврале ее выписали из больницы.
Газета.Ru: последние новости
Обвиняемому в госизмене ученому стало плохо в суде В Самаре следователя задержали после получения многомиллионной взятки Генпрокуратура: ситуация с Цеповязом дискредитирует органы госвласти
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-глава «Правого сектора» убит319
Умершим Дедом Морозом оказался заслуженный артист РФ21
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе174
НАТО дает России последний шанс543
В Британии сняли с мели российский сухогруз8
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
00:27
Стало известно о гибели россиянина в Сирии
Происшествия
00:15
В Британии сняли с мели российский сухогруз
Происшествия
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
01:00
Экс-глава «Правого сектора» убит
В мире Криминал
11:15
Путин рассказал о новейшем российском оружии
Политика Армия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:47
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»
Общество
04:56
Израиль показал ракету Gabriel 5
Армия Оружие
11:15
Путин задумался о включении других стран в ракетный договор
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение