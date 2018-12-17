Рецидивист-потрошитель. Почему убийца томской студентки не признал вины

Томске суд присяжных признал Александра Альтапова виновным в жестоком убийстве студентки, голову которой прошлым летом нашли в местном парке. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Также на скамье подсудимых — сожительница Альтапова, помогавшая избавиться от тела. О том, за какие еще преступления успел отсидеть уголовник и почему до этого он всегда получал по минимуму, — в материале РИА Новости

Фатальное знакомство

В конце июля прошлого года 20-летняя Виктория Повесьма гуляла по городу и познакомилась с молодой парой. Ближе к ночи новые приятели пригласили девушку продолжить общение у них дома. Студентка согласилась, а на следующий день в полицию поступило заявление о ее пропаже.

В поисках, которые продолжались двое суток, принимали участие полицейские, волонтеры, а также друзья и знакомые пропавшей. В итоге 31 июля случайные прохожие обнаружили на улице сумку с женской головой. Худшие опасения подтвердились. Через пару дней задержали подозреваемого в убийстве — того самого нового знакомого погибшей, 30-летнего Александра Альтапова.

"Обвиняемый сначала изнасиловал гостью, а в ответ на угрозу сообщить о случившемся в правоохранительные органы задушил, — рассказывают в СУ СКР по Томской области. — Затем он расчленил тело погибшей в ванне, разложил части по пакетам, сумкам, чемоданам и вместе с сожительницей разбросал по городу. Сумку с отчлененной головой оставил возле Ботанического сада, где ее и обнаружили".

Следователи возбудили сразу два уголовных дела по статьям "Изнасилование" и "Убийство, сопряженное с изнасилованием". Сожительницу Альтапова обвинили в укрывательстве преступления. Минувшим летом все материалы ушли в суд, но заседание, несмотря на широкий общественный резонанс, сделали закрытым.

"Во время слушаний подсудимый вины не признал и заявил о непричастности к случившемуся, — уточнили в прокуратуре Томской области. — Якобы убийство совершил другой человек, а он оказался случайным свидетелем и лишь помог избавиться от тела".

Сомнительная репутация

По воспоминаниям знакомых, проблемным характером Альтапов отличался еще со школы. "Саша вел себя очень провокационно, — рассказывает РИА Новости его бывшая одноклассница Мария. — Издевался над учителями. По любому поводу с кулаками бросался на сверстников. Причем бил жестоко, изо всех сил".

По словам девушки, одна из учительниц постоянно заступалась за хулигана, когда на него жаловались другие ученики и педагоги. "В силу своей доброты она пыталась разглядеть в нем хорошее, даже видела какие-то задатки к исправлению. Хотя криминальное мышление у Альтапова сформировалось еще в детстве, — добавляет Мария. — Друзей среди одноклассников, да и вообще в школе, у него не было и быть не могло. Потому что у Саши была репутация очень опасного и "больного на всю голову" человека".

Первый срок Альтапов заработал еще несовершеннолетним — за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. За решеткой провел всего пять лет из положенных восьми. В тюрьме за систематические нарушения режима получил крайне отрицательную характеристику и, по мнению охранников, "на путь исправления не встал".

Выйдя на свободу, Александр заочно поступил в училище и даже попытался устроиться на работу, однако хватило его ненадолго. Через три месяца уголовник напал на девушку. "Нанеся несколько ударов по голове, он похитил сумку, в которой находились сотовый телефон, банковская карта, деревянная расческа и другие предметы, — говорится в обвинительном заключении. — После чего Альтапов скрылся с места преступления, а прибывшие врачи диагностировали у потерпевшей перелом носа и сотрясение головного мозга".

Хотя наказание по статье "Разбой" предусматривает до десяти лет лишения свободы, Альтапову дали всего два с половиной года. "Он полностью признал вину в совершенном преступлении и раскаялся, — уточняют в Кировском районном суде Томска, где слушалось дело. — Смягчающими обстоятельствами послужили явка с повинной и возмещение причиненного вреда. Отягчающих обстоятельств установлено не было".

В ведомстве также подчеркнули, что при назначении наказания суд учел тяжесть преступления, его общественную опасность и личность подсудимого. Так или иначе, но спустя два с лишним года после очередного освобождения Альтапов совершил убийство.

"Крутые" связи

Жестокая расправа над Викторией Повесьма вызвала широкий общественный резонанс в городе. Именно тогда распространилась информация о предыдущих "подвигах" рецидивиста. На форумах, в соцсетях и даже некоторых СМИ высказывалось предположение о том, что за Альтаповым стоят влиятельные родственники, благодаря вмешательству которых ему удается избегать длительных тюремных сроков.

"Скорее всего, это слухи и никаких "крутых" связей у него нет, — отмечает бывшая одноклассница преступника. — Когда он учился в школе, мать кое-как одна тянула двоих детей. Жили они более чем скромно".

Кроме того, после задержания Альтапова одна из местных жительниц на условиях анонимности рассказала журналистам, что за пару месяцев до убийства Виктории тоже подверглась нападению со стороны Александра. По словам девушки, она зафиксировала побои и подала заявление в отдел полиции, однако уголовное дело так и не завели.

"Сотрудники СК нашли эту потерпевшую и допросили, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Выяснилось, что Альтапов действительно ее сильно избил, но заявление писать она отказалась. Поэтому и дело не возбудили".

На днях в Томском областном суде должны решить, на сколько лет в этот раз отправится в колонию рецидивист. Максимальное наказание предусматривает срок вплоть до пожизненного. Его сожительнице светит до двух лет за решеткой.