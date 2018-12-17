Опубликовано видео с места обстрела маршрутки в Москве

Столичная полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее московские правоохранители начали проверку поступившей от водителя маршрутного такси информации о том, что управляемое им транспортное средство могло быть обстреляно из оружия.

«В полицию обратился водитель, утверждающий, что в районе дома номер 2 по улице 800-летия Москвы у него было повреждено остекление салона», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по российской столице.

В сообщении отмечается, что на место ЧП выехали стражи порядка, чтобы установить все обстоятельства случившегося. О пострадавших в результате инцидента ничего не говорится.