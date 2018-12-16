В центре Москвы сотрудника магазина избили битой из-за трех бутылок коньяка

По данным ведомства, два человека битой ударили по голове и туловищу заместителя управляющего магазина, расположенного по адресу Комсомольский проспект, дом 33/11, открыто похитили из магазина три бутылки коньяка и скрылись.

Как отмечается, материальный ущерб составил более 2 тыс. руб. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны безработные 32 и 33 лет.

Сообщается, что пострадавший с ушибленной раной лба и раной предплечья был госпитализирован.

Ранее на севере Москвы мужчина избил собеседника бейсбольной битой.