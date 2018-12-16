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В центре Москвы сотрудника магазина избили битой из-за трех бутылок коньяка 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В московском районе Хамовники безработные избили сотрудника магазина и похитили три бутылки коньяка, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.
По данным ведомства, два человека битой ударили по голове и туловищу заместителя управляющего магазина, расположенного по адресу Комсомольский проспект, дом 33/11, открыто похитили из магазина три бутылки коньяка и скрылись.
Как отмечается, материальный ущерб составил более 2 тыс. руб. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны безработные 32 и 33 лет.
Сообщается, что пострадавший с ушибленной раной лба и раной предплечья был госпитализирован.
Ранее на севере Москвы мужчина избил собеседника бейсбольной битой.
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